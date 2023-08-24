Национальность не различима

«Спортивные лотереи» оспаривают решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Национальная лотерея». Под этим названием организация распространяет лотерею, организуемую Минфином. Служба считает, что слова в заявленном обозначении носят описательный характер: определение «национальная лотерея» может быть применено ко всем российским операторам лотерей. С аналогичной проблемой в начале года уже столкнулось «Столото», которое пытается оспорить решение Роспатента в Верховном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что ООО «Спортивные лотереи» 16 августа подало заявление в суд по интеллектуальным правам, оспаривая решение Роспатента об отказе регистрировать товарный знак. Речь идет о словесном обозначении «Национальная лотерея»: согласно базе документов Роспатента, ведомство отказало в регистрации знака 30 марта. В заключении говорится, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку не обладает «различительной способностью, так как состоит из неохраняемых элементов», а именно «национальный» и «лотерея».

В «Спортивных лотереях» тогда возражали, что Роспатент уже регистрировал товарные знаки «Национальный резерв», «Национальный презент», а также «Гослото — главная лотерея страны». При этом, отмечал оператор, слово «национальный» в одном из своих значений определяется как «имеющий отношение к государству», а «Спортивные лотереи» выступают оператором всероссийских государственных лотерей.

ООО «Спортивные лотереи» (48,5% у ВТБ, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) распространяет «Национальную лотерею», организуемую Минфином.

Схожий спор между другим лотерейным оператором и Роспатентом уже был в январе. Тогда «Столото» боролся за регистрацию товарного знака «Scratch lotto скрэтч-лото». (см. “Ъ” от 9 января). Роспатент отказал оператору из-за того, что слова не обладают различительной способностью: так называют все моментальные лотереи со стираемым защитным слоем. В июле, по данным картотеки арбитражных дел, жалоба АО «Технологическая компания "Центр"» (бренд «Столото») на вердикт суда по интеллектуальным правам дошла до Верховного суда. Решение по делу пока не вынесено.

В «Спортивных лотереях» отметили, что комбинированный товарный знак уже был зарегистрирован, при этом получен отказ в правовой охране словесного написания: «Обращение в судебную инстанцию в данном случае — обычная практика при несогласии организации с отказом в регистрации товарного знака».

Между тем юристы подчеркивают, что аргументация лотерейного оператора может обернуться против него самого. «Поскольку любая лотерея в России регламентирована законом и может организовываться только правительством, словосочетание "национальная лотерея" применимо ко всем лотерейным компаниям, поэтому не может быть зарегистрировано за одним лицом, его вправе использовать любой участник этого рынка»,— поясняет юрист BGP Litigation Анастасия Снопкова. В связи с этим, полагает он, доводы истца о том, что он связан с государством, не имеют значения.

Слово «национальная» — это неохраняемый элемент, что означает возможность его свободного использования, и подтверждать связь с государством в этом случае нет необходимости, соглашается патентный поверенный, ведущий специалист по товарным знакам компании «Онлайн Патент» Алексей Кошкин: «На сегодняшний день существует большое количество товарных знаков, включающих это слово».

Компания может задуматься над новым названием своей лотереи, полагает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: «Либо продолжит использовать прежнее, что также не противоречит закону, но при этом без регистрации торгового знака».

Юлия Юрасова, Анна Занина, Юрий Литвиненко