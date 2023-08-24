Промышленность охладела к росту

Данные Росстата о промышленном производстве в июле фиксируют как замедление годовых темпов роста выпуска, так и ухудшение внутригодовой динамики после «локального перегрева» весенних месяцев. Аналитики полагают, что особых оснований рассчитывать на рост производства в ближайшем будущем нет. Белый дом, впрочем, вглядывается уже в долгосрочную перспективу и в одобренную вчера стратегию развития обработки до 2035 года закладывает ежегодный рост выпуска в этом секторе на средние 4% в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне не вполне уверенного восстановления в обрабатывающей промышленности правительство ориентируется на стабильный и поэтапный подъем в секторе в ближайшие 12 лет

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ На фоне не вполне уверенного восстановления в обрабатывающей промышленности правительство ориентируется на стабильный и поэтапный подъем в секторе в ближайшие 12 лет

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Росстат повысил оценку промышленного производства в РФ в 2022 году (после поступления новых данных, в том числе от малых и микропредприятий) и, соответственно, понизил ее за первую половину этого года. Теперь статистики считают, что в прошлом году промпроизводство выросло на 0,6% (прежняя оценка — спад на 0,6%). В том числе в обработке показатель вырос на 0,3% (минус 1,3%), в добыче — на 1,3% (0,8%). В первой половине 2023 года оценка выпуска понижена с плюс 2,6% до плюс 2,2%. В том числе с минус 1,2% до минус 1,3% в добыче и с плюс 6,2% до плюс 5,2% — в обработке.

В июле в силу «эффекта базы» (во второй половине 2022 года началось восстановление экономики) выпуск в годовом выражении увеличился менее значительно (на 4,9%), чем в июне (на 5,8%). В обработке рост замедлился до 9,5% с 11,8%, в добыче глубина спада составила 1,5% против 2% соответственно. Росстат, напомним, закрыл данные о добыче нефти и газа, аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» оценивают спад в секторе в июле на уровне 2,8% в годовом выражении и на 0,8% — месяц к месяцу (с поправкой на сезонность).

В измерении «месяц к месяцу» Росстат фиксирует околонулевые темпы роста выпуска промышленности (с поправкой на сезонность и «календарность») второй месяц подряд — минус 0,1% за июль и минус 0,2% за июнь после роста на 0,8% за май.

Соответствующих оценок в укрупненных секторах статистики традиционно не дают, однако, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), без учета волатильных отраслей и военных предприятий выпуск в обработке за июль с учетом сезонности снизился на 0,3% против 0,1% снижения за июнь и трех предшествовавших месяцев роста в среднем на 0,8%. «Начавшееся в июне торможение промышленности закрепляется, и после локального разогрева оно было ожидаемым. Рост был слишком высоким и не укладывался в текущие параметры спроса»,— отмечает эксперт центра Владимир Сальников. Среди основных отраслей, которые бурно росли, но перешли к стагнации или к «корректирующему снижению», он называет машиностроение, фармацевтику, производство автотранспорта, стройматериалов, также добычу нефти и газа. Растут же пищевая и химическая промышленность, деревообработка.

«Перегретая промышленность уперлась в предел своих потенциальных возможностей (в том числе из-за катастрофического дефицита трудовых ресурсов), на что еще накладывается планомерное ужесточение санкционных ограничений на экспорт»,— комментируют данные статистики аналитики Telegram-канала MMI. Владимир Сальников полагает, что в краткосрочном периоде в рамках текущей волатильности промышленность может начать сжиматься, так как, в отличие от «позитивного шока» в машиностроении и строительстве, в остальных сегментах причин для заметного роста нет. Основная неопределенность — в секторе добычи углеводородов.

Отметим, что в правительстве признают ограниченный потенциал нынешнего восстановительного роста, но оптимистично нацеливаются на ежегодное увеличение объемов производства в среднем на 4% до 2035 года.

Это следует из обновленной Стратегии развития обрабатывающей промышленности на этот период, одобренной вчера на заседании кабмина.

Для преодоления ограниченности роста государство продолжит стимулировать инвестиционную и инновационную активность промышленности в рамках уже действующих механизмов (СЗПК, СПИК 2.0, реинжиниринг) и намерено наращивать спрос со стороны государства на ее продукцию. Такой гарантированный спрос промышленный блок правительства использует для ограничений закупок импорта госкомпаниями. Параллельно власти обещают стимулировать экспорт промышленной продукции. Сквозными целями новой стратегии объявлены углубление степени передела и уровней переработки сырья, обеспечение выпуска критических компонентов и комплектующих, а также сокращение циклов разработки и продажи продукции.

Артем Чугунов, Диана Галиева