Вулканы Камчатки попали в дурную компанию

ЮНЕСКО предложило внести природный объект «Вулканы Камчатки» в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Причина — планы строительства курортов рядом с вулканами. Окончательное решение ЮНЕСКО примет в сентябре на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Экологи предупреждают, что попадание в такой список будет чревато для России имиджевыми потерями. Вопрос о судьбе вулканов уже ставился на рассмотрение комитета в 2021 году, однако тогда негативного решения удалось избежать. Минприроды «проводит всестороннюю оценку» опасений ЮНЕСКО, но уже сейчас ожидает, что на предстоящей сессии комитета «от "коллективного Запада" будут звучать политически ориентированные обвинения в адрес России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЮНЕСКО считают, что Россия недостаточно охраняет вулканы Камчатки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В ЮНЕСКО считают, что Россия недостаточно охраняет вулканы Камчатки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал включить «Вулканы Камчатки» в список объектов, находящихся под угрозой. Об этом говорится на 45-й странице опубликованного проекта решений, которые планируется принять в сентябре на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. В такой список попадают объекты, которым, по мнению комитета, угрожает серьезная и конкретная опасность.

«Вулканы Камчатки» внесены международной организацией в Список всемирного природного наследия в 1996 году — как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира». Его общая площадь около 4 млн га; в состав объекта входят Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской».

Напомним, в июле 2021 года ЮНЕСКО уже поднимало вопрос о внесении «Вулканов Камчатки» в список объектов под угрозой. Тогда во время заочной сессии комитета в Фучжоу (Китай) у организации вызвали опасения планы по созданию в регионе туристического кластера «Три вулкана». Речь идет о проекте группы «Интеррос» Владимира Потанина — построить возле вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, а также эколагеря и геопарк (планируемая дата окончания строительства — 2027 год, анонсированная стоимость — 39,2 млрд руб.). Чтобы избежать претензий ЮНЕСКО, губернатор Камчатского края Владимир Солодов постановил внести изменения в границы природного парка «Южно-Камчатский». Из состава особо охраняемой природной территории регионального значения были исключены участки территории вулкана Вилючинский, бухт Вилючинская и Жировая, где планируется строительство. В итоге «Вулканы Камчатки» не попали в список объектов под угрозой.

Но в этот раз в проекте решений ЮНЕСКО указано: организация «вновь выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что границы Южно-Камчатского природного парка были изменены на национальном уровне». Решение о внесении «Вулканов» в список будет приниматься Комитетом всемирного наследия, куда на выборной основе входит 21 страна. «Примут ли его, будет зависеть от раскладов — кто с кем дружит,— считает член Экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин.— В прошлый раз "Вулканы Камчатки" не попали под угрозу, потому что в комитете была делегация Киргизии, которая внесла положения по поводу изменения этого пункта проекта». «Расклады» этого года эколог проанализировать не берется, «потому что изменились и состав комитета, и внешние обстоятельства».

Господин Крейндлин указывает, что попадание объектов в список «находящихся под угрозой» чревато для страны имиджевыми потерями. «Это еще один способ "пропесочить" страну. Потому что ни одно цивилизованное государство не должно быть угрозой для собственной природы»,— замечает эксперт. Тем не менее в этом списке находятся объекты, например, из США и Австрии, напоминает он.

Отметим, что российские объекты всемирного наследия ЮНЕСКО еще ни разу не попадали в список «под угрозой». Однако организация уже предлагала включить в этот список Байкал и «Девственные леса Коми». Помимо «Трех вулканов» у ЮНЕСКО вызывает опасения состояние трех других природных объектов всемирного наследия — «Озеро Байкал», «Остров Врангеля» и «Западный Кавказ». Эксперты организации пока не рекомендуют изменять статус этих объектов, но подчеркивают, что для сохранения «Западного Кавказа» могут потребоваться серьезные меры.

Собеседник “Ъ”, близкий к думскому комитету по экологии, признает, что такой проект решения Комитета всемирного наследия «вызывает беспокойство», в том числе и у региональных властей, и надеется, что оно принято не будет.

Минприроды сейчас проводит «всестороннюю оценку опубликованных решений ЮНЕСКО», сообщили “Ъ” в пресс-службе, поэтому «преждевременно говорить» о позиции министерства. «К слову, на 45-ю сессию ЮНЕСКО выносится и вопрос о признании города Венеции как попадающего в список объектов, находящихся под угрозой»,— добавили в Минприроды. Также в ведомстве «сочли важным напомнить», что 45-я сессия ЮНЕСКО «должна была состояться в июне 2022 года в Казани, но в последний момент ее отменили и перенесли на сентябрь 2023 года в Эр-Рияд». Поэтому в Минприроды считают: «Можно говорить о том, что на данной сессии от "коллективного Запада" будут звучать политически ориентированные обвинения в адрес России».

Полина Ячменникова