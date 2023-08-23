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Коммерсантъ FM
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Канада ввела санкции против «Северстали» и «Интерроса»

Власти Канады ввели санкции против четырех физических и 29 юридических лиц России. Под санкциями оказались «Северсталь», «Интеррос инвест» и холдинговая компания «Интеррос».

Также ограничения введены против банков «Уралсиб», «Зенит», Всероссийского банка развития регионов, Росбанка, «Русатом Оверсиз», ФГУП «Атомфлот», Курчатовского института, Государственного научного центра — Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) и некоторых других проектно-конструкторских организаций, Улан-удэнского авиационного завода, Невского проектно-конструкторского бюро, московского машиностроительного завода «Авангард».

Среди физлиц, внесенных в санкционный список,— глава 106-го зенитного ракетного полка Сергей Мучкаев, гендиректор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, гендиректор ГК «Калашников» Владимир Лепин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В последний раз канадские власти вводили санкции в отношении России 18 августа. Тогда в список санкций были внесены Московский городской суд, Басманный районный суд и Хамовнический районный суд Москвы, а также ряд российских судей, прокуроров и федеральных чиновников (в том числе заместители главы ФСИН России Александр Матвеенко и Алексей Гиричев, а также замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук).

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