Расплата за отмену

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала финансовую отчетность за 2022 год, из которой следует, что доходы структуры внезапно взлетели сразу на $12 млн. Получены они были по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в качестве компенсации за отказ Венгрии проводить у себя финал Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. Решение CAS создает интересный прецедент, имеющий прямое отношение к России, которая после начала событий на Украине лишилась ряда турниров, например, чемпионата мира по волейболу. Вчера Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что рассмотрение ее иска с требованием компенсировать $80 млн расходов на подготовку к первенству начнется уже осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Naomi Baker / LTA / Getty Images Фото: Naomi Baker / LTA / Getty Images

Международная федерация тенниса отчиталась об удивительно удачном сезоне 2022 года. Доходы федерации составили $98,3 млн, что более чем на $32 млн больше, чем сезоном ранее, и даже больше, чем в последнем допандемийном сезоне: в 2019 году ITF заработала почти $89 млн. Отметим, что, по оценкам самой федерации, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, обошлись ей примерно в $75 млн.

Показатели ITF, конечно, отличные. Другое дело, что превышения цифр 2019 года не случилось бы, если бы не то, что в отчете федерации названо «необычным доходом». Речь об истории, случившейся в 2021 году. Тогда Федерация тенниса Венгрии отказалась проводить финал Кубка Билли Джин Кинг (до переформатирования в 2020 году турнир назывался Кубком федерации), сославшись на невозможность принять и обеспечить безопасность, в первую очередь эпидемиологическую, 60 теннисисток из 12 сборных и сопровождающего их персонала. Отмена случилась в мае 2021 года, и у ITF оставалось совсем немного времени, чтобы пристроить турнир куда-то еще (в итоге он прошел в Праге и выиграла его сборная России). Для венгерской стороны решение отказаться от турнира не прошло бесследно. Как говорится в отчете ITF, федерация обратилась в Спортивный арбитражный суд, который, как теперь выясняется, предписал венгерским организаторам турнира компенсировать ITF потери в размере $20 млн (в худшем случае размер компенсации мог бы превысить и $55 млн). Из этой суммы $8 млн были получены ITF в 2021 году, а еще $12 млн — в 2022-м. Они и есть тот самый «необычный доход», который позволил ITF превзойти показатели 2019 года.

На первый взгляд это не более чем локальная история спора двух хозяйствующих субъектов спортивной отрасли. Но на деле решение CAS может рассматриваться как прецедент, на который истцы могут опираться в других делах подобного рода. Одно из них, и весьма крупное, напрямую касается России. После начала событий на Украине международные спортивные федерации принялись не только массово отстранять российских спортсменов от участия в соревнованиях, но и лишать Россию права проведения турниров, включая те, на подготовку к которым уже были затрачены серьезные ресурсы. Наиболее чувствительной в финансовом плане потерей стал отзыв права на проведение мужского чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. Учитывая размах чемпионата, расходы на подготовку к нему были солидными. В мае этого года Всероссийская федерация волейбола обратилась с иском в CAS к Международной федерации волейбола и потребовала возмещения потерь. В частности, ВФВ потребовала вернуть $40 млн, уплаченных за право проведения турнира, выплатить штраф в размере $12 млн и компенсировать уже понесенные затраты на организацию. Общая сумма требований — $80 млн. Как заявил в пятницу ТАСС президент ВФВ Станислав Шевченко, рассмотрение дела начнется уже осенью.

На прецедент с решением CAS по делу ITF может опираться и Федерация игр Содружества. Эти Игры являются одним из крупнейших соревнований мира: в 2022 году в них приняли участие более 5 тыс. спортсменов Британского Содружества наций, состязавшихся в двадцати видах спорта. Собственно, более представительное событие в спорте только одно — Олимпиада. Турнир 2026 года должен был пройти в пяти городах австралийского штата Виктория, но на прошлой неделе власти штата отказались от принятых на себя обязательств, заявив, что расходы на организацию турнира окажутся в два с лишним раза больше запланированных — $4,7 млрд вместо предполагавшихся $2,3 млрд. В ответ Федерация игр Содружества заявила, что будет добиваться компенсации потерь. И у нее есть прецедент, на который можно сослаться.

Александр Петров