«Чандраян-3» передала первое фото с поверхности Луны

Индийская лунная станция «Чандраян-3» передала первые фотографии с поверхности Луны, сделанные во время спуска, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывшая Twitter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с поверхности Луны, сделанное после успешной посадки станции «Чандраян-3»

Фото: ISRO Фото с поверхности Луны, сделанное после успешной посадки станции «Чандраян-3»

Фото: ISRO

Напомним, сегодня, 23 августа, посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно осуществить посадку своего аппарата на Луне.