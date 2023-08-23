Москва установила рекорд по сделкам с недвижимостью в новостройках

За первые семь месяцев 2023 года зарегистрировано 79,18 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с жилыми и нежилыми помещениями, что является абсолютным рекордом за последние 15 лет. Об этом рассказала помощник руководителя управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова на конференции «Августовский бранч. Инвестиции. Недвижимость», организованной ИД «Коммерсантъ». Достигнутый показатель на 5,4% превосходит результат за аналогичный период прошлого года (75,14 тыс.) и на 0,7% — показатели 2021 года (78,66 тыс.).

Еще один рекорд зафиксирован на первичном рынке жилой недвижимости Москвы. Продажи в новостройках в январе—июле 2023 года выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 54,45 тыс. ДДУ — и на 4,2% в сравнении с результатом 2021 года (52,25 тыс.), когда был установлен предыдущий рекорд.

По словам госпожи Кудиновой, большим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Они составили в среднем 53% от всего объема продаж на территории столицы. «Эти квартиры больше предназначены для инвестиционных вложений, также существует другой фактор — наши застройщики теперь в объеме всего жилья предлагают именно малогабаритные квартиры»,— добавила она.

В нежилом сегменте, который включает в себя коммерческую недвижимость, а также апартаменты в новостройках, за семь месяцев этого года зарегистрировано 24,73 тыс. договоров, что на 2,2% превосходит январь—июль прошлого года (24,19 тыс.), и на 6,4% меньше рекордного 2021 года (26,41 тыс.).

Как ранее писал «Ъ», в июле на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы было заключено 7005 ипотечных сделок. Это на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщило столичное управление Росреестра.

По данным ЦИАН, за последний месяц на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) средняя стоимость новостроек выросла почти на 2%. Это стало наиболее выраженной динамикой за полгода. До конца года показатель может вырасти еще на 5%, ждут на рынке.