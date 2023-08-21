Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы в июле выросло на 23,7%

В июле на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы было заключено 7005 ипотечных сделок. Это на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщило столичное управление Росреестра.

«Положительная динамика к аналогичному месяцу 2022 года, когда было зарегистрировано 5665 договоров, составила 23,7%. При этом разница с июнем текущего года — 8,7% (6442)»,— сказано в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

За семь месяцев 2023 года на первичном рынке Москвы зарегистрировано 43,4 тыс. ипотечных сделок. Это на 17,5% (36 884) больше год к году. 54,8% всех зарегистрированных договоров долевого участия было оформлено по кредитам, что стало максимумом за последние годы, уточнил глава управления Игорь Майданов.

По данным ЦИАН, за последний месяц на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) средняя стоимость новостроек выросла почти на 2%. Это стало наиболее выраженной динамикой за полгода. До конца года показатель может вырасти еще на 5%, ждут на рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «К новостройкам пристроился спрос».

Лаура Кеффер