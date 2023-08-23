Генконсул РФ в Алма-Ате: концерты российских исполнителей отменяются из-за финансируемых Западом НПО

Генконсул России в Алма-Ате Евгений Бобров заявил, что ситуация на Украине повлияла на культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Казахстаном. Он объяснил, что концерты российских исполнителей и другие мероприятия в Казахстане отменяются из-за действий неправительственных организаций (НПО) в республике, которые, по его словам, финансируются Западом.

«Безусловно, ситуация на Украине наложила свой отпечаток на культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Казахстаном. И, к сожалению, не в сторону консолидации наших сил и действий. С подачи финансируемых Западом НПО отменяются концерты российских исполнителей и коллективов, запрещаются к проведению некоторые акции и проекты»,— сказал господин Бобров в интервью ТАСС.

При этом Евгений Бобров обратил внимание, что весной в Казахстане успешно состоялись выступления российских коллективов, в частности гастроли Театра балета Бориса Эйфмана, ледовое шоу Этери Тутберидзе и постановки режиссерского факультета ГИТИСа.

В июне компания Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для выступления российского певца Григория Лепса в казахстанском городе Конаеве, отменила договоренности с организаторами концерта. Казахстанские СМИ писали, что отмена концерта связана с негативной реакцией жителей республики на обещание певца выплачивать 1 млн руб. за подбитый танк вооруженных сил Украины. Кроме Казахастана от проведения концертов Григория Лепса отказались музыкальные площадки в Киргизии и Узбекистане.