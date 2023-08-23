RuStore могут адаптировать под ОС «Роса»

VK рассматривает возможность адаптировать магазин приложений RuStore, в котором публикуются приложения для Android, к мобильной версии ОС «Роса» (Rosa OS Mobile), сообщил 22 августа администратор официального Telegram-чата RuStore для разработчиков, уточнив, что с такой просьбой к RuStore обратились «коллеги из Rosa OS Mobile». В VK сказали лишь, что рассматривают адаптацию магазина «под различные ОС». После запроса «Ъ» сообщение администратора из чата пропало. В НТЦ ИТ РОСА не ответили «Ъ».

RuStore разрабатывается при поддержке Минцифры для устройств на Android. Мобильная версия ОС «Роса», официально представленная в августе, основана на дистрибутиве Linux от НТЦ ИТ РОСА, но поддерживает приложения для Android. Первым анонсированным устройством на ОС назван «Р-Фон» от «Рутек». Согласно выданной в Казахстане нотификации о шифровании, «Р-Фон» изготавливается китайской Bopel Mobile Technology. RuStore внесен в перечень программ, которые должны предварительно устанавливаться на продающиеся в России телефоны.

Почему отменили обязательную предустановку RuStore на смарт-ТВ — читайте в материале «Ъ».

Юрий Литвиненко