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Представлен российский смартфон Р-ФОН на операционной системе «РОСА мобайл»

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков показал российский смартфон Р-ФОН, который стал первым устройством на операционной системе Rosa Mobile.

Фото: @appsimru

Фото: @appsimru

Новинка имеет 6,7-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарею на 5 тыс. мА•ч и тройную основную камеру с главным модулем на 50 Мп. Предусмотрены слот для двух сим-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, 3,5-миллиметровый аудиовыход для наушников и датчик отпечатка пальца на боковой грани. Детальная информация о Р-ФОН не раскрывается.

«Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса! Выход "РОСА мобайл" на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году»,— отметил Владимир Зыков.

Заявлено, что разработчиком операционной системы выступает научно-технический центр информационных технологий РОСА, а производителем смартфона станет АО «Рутек», которое уже выпускает ноутбуки и другую электронику на своем предприятии в Зеленограде.

О планах государства по развитию ОС «Роса» — в материале «Правительство разводит ОС».

Максим Вершинин

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