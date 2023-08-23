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Коммерсантъ FM
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Банк БРИКС выпустит облигации в рупиях на $2,5 млрд

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) зарегистрирует программу выпуска облигаций в индийских рупиях на $2,5 млрд. Она будет рассчитана на пять лет, сообщил финансовый директор НБР Лесли Маасдорп на саммите группы БРИКС в ЮАР. Его слова передает Reuters, другие детали программы не приводятся.

Вчера, 22 августа, в ЮАР начался саммит БРИКС, он продлится до 24 августа. От России на мероприятие приехал глава МИДа Сергей Лавров. Он говорил, что в центре внимания саммита будет повышение роли нацвалют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала НБР и пула валютных резервов БРИКС.

Лаура Кеффер

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