Лавров: повышение роли нацвалют обсудят на саммите БРИКС

Повышение роли нацвалют во взаимных расчетах будет в центре внимания на саммите БРИКС в ЮАР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также на встрече рассмотрят укрепление потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС, говорится в статье министра для южноафриканского журнала «Убунту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В числе безусловных приоритетов — укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах. Планируется, что эти вопросы будут в фокусе внимания на саммите»,— рассказал господин Лавров.

Он заверил, что у БРИКС нет цели «подменить имеющиеся многосторонние механизмы» или превратиться в нового «коллективного гегемона». По его словам, члены объединения выступают за создание условий для развития всех стран, что «исключает блоковую логику холодной войны» и геополитические игры с «нулевой суммой».

В июне вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что с начала года Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара. По ее словам, больше всего таких сделок было заключено с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. От России на мероприятие приедет Сергей Лавров.

Лаура Кеффер