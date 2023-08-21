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Коммерсантъ FM
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Лавров: повышение роли нацвалют обсудят на саммите БРИКС

Повышение роли нацвалют во взаимных расчетах будет в центре внимания на саммите БРИКС в ЮАР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также на встрече рассмотрят укрепление потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС, говорится в статье министра для южноафриканского журнала «Убунту».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В числе безусловных приоритетов — укрепление потенциала Нового банка развития, Пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах. Планируется, что эти вопросы будут в фокусе внимания на саммите»,— рассказал господин Лавров.

Он заверил, что у БРИКС нет цели «подменить имеющиеся многосторонние механизмы» или превратиться в нового «коллективного гегемона». По его словам, члены объединения выступают за создание условий для развития всех стран, что «исключает блоковую логику холодной войны» и геополитические игры с «нулевой суммой».

В июне вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что с начала года Россия заключила более 750 контрактов в нацвалютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара. По ее словам, больше всего таких сделок было заключено с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. От России на мероприятие приедет Сергей Лавров.

Лаура Кеффер

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