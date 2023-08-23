Компания Ford готовит дом на колесах на базе нового Transit Custom, премьера которого состоится в 2023 году.

Судя по опубликованным тизерам, новый кемпер получит подъемную крышу с интегрированной в нее солнечной батареей, комплект встроенной мебели, раскладное спальное место, а также оборудованную мини-кухню и мини-туалет.

Детальной информации о новой модели пока нет. Презентация кемпера состоится 24 августа — автомобиль станет одним из экспонатов выставки Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе.

Напомним, новое поколение коммерческой модели Ford Transit Custom, которое впервые получило электрическую версию, было представлено осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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