Госдолг Свердловской области вырос до 108,9 млрд рублей

В июле государственной долг Свердловской области достиг 108,9 млрд руб., говорится на сайте министерства финансов региона. В начале апреля госдолг составлял 106,9 млрд руб.

Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области, рост задолженности связан с инфраструктурным бюджетным кредитом в 3%. Область заняла федеральные средства на строительство и реконструкцию улиц, создание лицея и поликлиники в развивающихся районах Екатеринбурга.

«Регион активно использует возможность привлечения дешевых бюджетных кредитов, которые позволяют уменьшить расходы казны на обслуживание долговых обязательств. Это делает структуру госдолга сбалансированной»,— пояснили в департаменте.

На сегодня Свердловская область должна по бюджетным кредитам и ценным бумагам 59,8 млрд руб. и 49,2 млрд руб. соответственно. При этом регион не имеет задолженности перед кредитными организациями. Как отметили в департаменте, область занимает пятое место в стране по объему собственных доходов и входит в число субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости.

Василий Алексеев

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