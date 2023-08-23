РПЦ просит передать ей Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в городской комитет имущественных отношений обращение с просьбой передать РПЦ Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре. Речь идет о помещении площадью около 470 кв. м, которую предлагается использовать «в соответствии с целями деятельности епархии, определенными в соответствии с ее уставом». Об этом 23 августа сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Испрашиваемое нежилое помещение является нижним храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви»,— указывает в своем обращении митрополит.

В настоящий момент бывшая усыпальница находится в оперативном управлении СПб ГУК «Государственный музей городской скульптуры» и открыта для посещений. В самом музее изданию заявили, что пока вопрос комментировать не готовы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комиссия по генеральному плану Санкт-Петербурга отказала местной епархии РПЦ в изменении зонирования земельных участков, которое позволило бы построить церкви в шести городских локациях. Позднее власти Петербурга объяснили свой отказ.

Также стало известно, что РПЦ пытается получить в пользование более 200 гектаров лесного массива под Гатчиной для строительства там женского монастыря.

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