Власти Петербурга объяснили свой отказ РПЦ в воссоздании церквей

Положительное решение по поводу изменения зонирования земельных участков, позволяющее строить церкви в некоторых локациях Петербурга, не может быть принято, когда воссоздание объектов РПЦ планируется в границах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Об этом со ссылкой на председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Юлию Киселеву сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Так, в Адмиралтейском районе не поддержаны предложения в отношении церкви Воскресения на площади Кулибина в Коломне и Покровской церкви на площади Тургенева (Покровский сквер)», — пояснила госпожа Киселева. По ее словам, данные территории являются территориями ЗНОП городского значения, в границах которых запрещены любое строительство, реконструкция и воссоздание, за исключением объектов метрополитена.

Как отметила представитель Смольного, по той же причине комиссия не поддержала предложения по воссозданию храмов, в частности, в Петроградском районе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комиссия по генеральному плану Санкт-Петербурга отказала местной епархии РПЦ в изменении зонирования земельных участков, которое позволило бы построить церкви в шести городских локациях.

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