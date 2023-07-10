РПЦ пытается получить в пользование более 200 гектаров леса под Гатчиной

Приход храма преподобного Серафима Вырицкого обратился к властям Ленобласти с просьбой о передаче ему в пользование двух участков леса под Гатчиной. Речь идет примерно о 5 гектарах в Мельничном лесу и 209 га в Онцевском лесопарке Вырицкого городского поселения. Об этом 10 июля сообщает областной портал 47news.

Под данным издания, на первом участке представители РПЦ планируют построить женский монастырь с храмом, на втором — подразделение того же монастыря и социальные объекты, доступ к которым для жителей, вероятнее всего, будет платным.

В настоящий момент жители и отдыхающие Вырицкого городского поселения данными участками леса пользуются свободно. Теперь же, после инициативы РПЦ, они собирают обращения к властям, чтобы лес не отдавали церкви. Приход храма, в свою очередь, апеллирует к пророчеству старца Серафима Вырицкого, служившего в Александро-Невской Лавре, который предсказал, что монастырю быть именно в Вырице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитаж передаст РПЦ раку Александра Невского на хранение на 49 лет.

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