Власти Петербурга отказали РПЦ в строительстве шести храмов

Комиссия по генеральному плану Санкт-Петербурга отказала местной епархии РПЦ в изменении зонирования земельных участков, которое позволило бы построить церкви в шести городских локациях. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В частности, в Центральном районе отказались воссоздать церковь Св. Николая Чудотворца и Св. Благ. Князя Александра Невского на пересечении 2-ой Советской улицы и проспекта Бакунина, взорванную в 1930-е годы.

В Адмиралтейском районе отказы коснулись трех храмов: церкви Воскресения на площади Кулибина в Коломне (сейчас на этом месте находится сквер с поклонным крестом), Покровской церкви на площади Тургенева и церкви Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище.

На Петроградской стороне в РПЦ хотели воссоздать две утраченные церкви: церковь Введения Во Храм Пресвятой Богородицы в Пушкарском саду и Троицко-Петровский собор на Троицкой площади.

Строительство колокольни возле Смольного собора в комиссии пока предложили отложить. До этого совет по сохранению культурного наследия рекомендовал подумать над другим местом для ее строительства.

Причины решений в протоколах заседаний не указываются, а член комиссии и депутат Заксобрания Петербурга Александр Рассудов утверждает, что каждый случай индивидуален. Так, на отказ может повлиять наличие на месте будущего строительства зеленых насаждений. Другой член комиссии — гендиректор СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов —

высказался более резко: по его мнению, заявки были отклонены, потому что в них не были учтены «элементарные требования по поводу возможности нахождения такого рода объектов».

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