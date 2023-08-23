Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 6,1%

Московская биржа за апрель—июнь 2023 года получила 12,01 млрд руб. скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Относительно аналогичного периода прошлого года показатели торговой площадки увеличились на 6,1%.

Из финансовой отчетности Мосбиржи за второй квартал текущего года следует, что показатель чистой прибыли вырос до 12,11 млрд руб. или на 46,2% в сравнении со вторым кварталом 2022 года. Комиссионные доходы площадки увеличились на 48,1%, до 11,93 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 23,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля сократился на 23,4%.

Операционные доходы Мосбиржи увеличились на 5%. Операционные расходы площадки выросли на 1,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,9 п. п., до 28,3%. С апреля по июнь 84 компании, включая восемь новых эмитентов, разместили на Мосбирже 152 выпуска облигаций на общую сумму 880 млрд руб.

Комиссионные доходы на рынке акций выросли почти в 3,5 раза, до 1,6 млрд руб. Объемы торгов увеличились на 111,4% на фоне роста оборачиваемости ценных бумаг. Свыше 2,6 млн клиентов ежемесячно совершали сделки в течение квартала. Комиссионные доходы на срочном рынке выросли в 2,6 раза при увеличении объемов на 18,1%. Структура объема торгов сместилась в сторону товарных фьючерсов, а также фьючерсов на акции.

По словам директора департамента долгового рынка Мосбиржи Глеба Шевеленкова, за последние 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов-физлиц в облигации достиг 695 млрд руб. (входит чистый приток средств и на первичный, и на вторичный рынки облигаций). Нетто-приток в акции за тот же период составил 77 млрд руб. Доля инвесторов-физлиц на рынке облигаций (первичном и вторичном) меньше, чем на рынке акций,— 18% против 80%.

Милена Костерева