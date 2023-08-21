Мосбиржа: приток средств частных инвесторов в облигации в девять раз превысил приток в акции

За последние 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов-физлиц в облигации достиг 695 млрд руб., сообщил РБК директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков. Нетто-приток в акции за тот же период составил 77 млрд руб.

По словам господина Шевеленкова, в 695 млрд руб. входит чистый приток средств и на первичный, и на вторичный рынки облигаций. Из этой суммы 585 млрд руб. инвесторы направили в корпоративные облигации, 108 млрд пришлось на ОФЗ, 2 млрд руб.— на облигации регионов.

Директор департамента Мосбиржи заявил, что «физические лица генерируют колоссальные объемы торгов» на рынке акций за счет сделок купли-продажи активов. Из анализа нетто-притоков в активы следует, что основная часть средств остается в облигациях.

«75% частных инвесторов, которые работают на фондовом рынке, имеют портфели до 100 тыс. руб. В них преобладают акции, а на ОФЗ и корпоративные облигации суммарно приходится менее 10%... У частных инвесторов с портфелями более 10 млн руб. на долю облигаций приходится уже 49%»,— добавил Глеб Шевеленков.

Доля инвесторов-физлиц на рынке облигаций (первичном и вторичном) меньше, чем на рынке акций,— 18% против 80%. Доля физлиц в торгах бондами почти не изменилась — в начале 2022 года показатель составлял 15–17%. «Рынок акций фактически упал на плечи физических лиц, так как на нем присутствие нерезидентов было существенным»,— пояснил представитель Мосбиржи.

На прошлой неделе Центробанк внепланово увеличил ключевую ставку сразу на 350 б. п., до 12%. Столь значительное повышение финансового индикатора отразилось на долговом рынке неоднородно. Так, доходность коротких и среднесрочных облигаций заметно выросла, тогда как по долгосрочным ОФЗ доходность даже снизилась.

Подробности — в материале «Ъ» «Ставка на час».

Лаура Кеффер