Движение по Садовой улице в Петербурге ограничат из-за ремонта трамвайных путей

С 8 августа по 4 октября в Петербурге будет ограничено движение по Садовой улице на участке от Лермонтовского проспекта до Вознесенского проспекта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В том числе движение будет ограничено на перекрестках. Причина ограничения — ремонт трамвайных путей.

Всего ограничения движения коснутся семи районов города: Калининский, Адмиралтейский, Пушкинский, Красногвардейский, Невский, Петродворцовый, Приморский. Более подробно о перекрытиях — на сайте ГАТИ.