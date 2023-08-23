Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России

Абхазию и Южную Осетию могут присоединить к России, «если на то возникнут веские причины», заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он поднял эту тему в статье для «Аргументов и фактов», приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Медведев утверждает, что России «не нужно повторения истории-2008» и что по-прежнему остается готовность «решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН». «Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины»,— написал он.

Дмитрий Медведев, который в 2008 году занимал пост президента и отдал приказ о вводе российских войск в Южную Осетию, утверждает, что Россия тогда действовала в соответствии с Уставом ООН. По его словам, «режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор», и «мир в двух братских кавказских республиках, где проживали тысячи граждан нашей страны, был установлен за пять дней».

Михаил Саакашвили 8 августа 2008 года отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ Россия провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней. В августе 2023-го премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны остается приверженным «мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны».

Лаура Кеффер