Премьер Грузии заявил о приверженности мирному восстановлению территориальной целостности

Правительство Грузии остается приверженным «мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны». Об этом сказано в письме премьер-министра Ираклия Гарибашвили по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он заявил, что в августе 2008 года «российская военная агрессия привела к массовым человеческим жертвам», а также к «временной оккупации наших территорий, что остается серьезным вызовом для суверенитета и развития страны». «Нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия — это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех людей, живущих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель скорее стала реальностью»,— написал господин в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года обострился грузино-осетинский конфликт, который привел к военным действиям с участием России. Она провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней, в результате грузинские войска были разбиты. В конце того же месяца РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Лаура Кеффер