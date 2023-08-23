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Коммерсантъ FM
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С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-24» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в Казахстане около 04:08 мск. Ракета вывела корабль на орбиту. Трансляцию пуска вел «Роскосмос» на видеохостинге YouTube.

Ожидается, что полет «Прогресса МС-24» до МКС займет около двух суток. Стыковка со служебным модулем «Звезда» назначена на 06:50 мск 25 августа.

«Прогресс МС-24» доставит на МКС почти 2,5 тыс. грузов: 420 литров питьевой воды, 500 кг топлива дозаправки, 40 кг сжатого азота в баллонах, около 1,5 тонн оборудования, материалов для экспериментов, а также еды и одежды для космонавтов.

Олеся Павленко

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