Отыграются на хасидах

Израиль и Украина вновь оказались на грани дипломатического скандала. Киев угрожает добиться отстранения Израиля от участия в заседаниях формата «Рамштайн» и отменить безвизовый въезд для израильских граждан. Последнее там объясняют участившимися отказами впускать в страну украинских граждан. В Израиле воспринимают это как попытку шантажа со стороны Украины, недовольной его осторожной позицией по российско-украинскому конфликту. Под угрозой оказалось ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично не урегулирует разногласия с Украиной, президент Владимир Зеленский объявит о приостановке безвизового режима между странами, и израильским паломникам станет трудно попасть на Украину. Об этом в понедельник со ссылкой на украинских чиновников написал в социальной сети X (известной ранее как Twitter) израильский журналист Барак Равид.

Речь идет о традиционном паломничестве в Умань хасидов, последователей одного из направлений иудаизма. Ежегодно, в канун еврейского Нового года, они посещают находящуюся в городе могилу раби Нахмана из Брацлава, жившего в XVIII веке. С началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года паломничество сопряжено с риском для жизни. За последние полтора года Умань не раз попадала под обстрел. Тем не менее прошлой осенью на паломничество решились более 20 тыс. человек. В этом году поездку в середине сентября планируют свыше 30 тыс. паломников. В июле посол Израиля на Украине Михаил Бродский повторил обнародованный еще в прошлом году призыв израильского МИДа воздержаться от опасной поездки. Правда понимая, что хасидов не остановить, добавил: «Украинская сторона обещает сделать все для обеспечения безопасности паломников, несмотря на военные действия и угрозу обстрелов».

Со своей стороны, украинские власти подчеркивают, что спасти хасидов в случае ракетных обстрелов они не смогут. «Мы не можем гарантировать безопасность паломников. Если Израиль не готов помочь защитить граждан Украины, возможно, он захочет защитить своих граждан»,— сказал еще в июле украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук, намекая на отказ израильской стороны передать Киеву системы ПРО и другое вооружение.

Напомним, что Израиль оказался глух к просьбам украинской стороны о поставках оружия, объясняя это угрозой собственной безопасности. Израильтянам важен нейтралитет российских военных, базирующихся в Сирии, и контакты с ними. Они также принимают во внимание то, что Москва имеет влияние как на различные арабские группировки, так и на Иран, и проблемы в отношениях с Россией им не нужны. Единственное, что Израиль смог себе позволить, это помочь Украине в обновлении системы оповещения о ракетных ударах. Ее тестирование должно начаться уже этой осенью. Кроме того, Израиль периодически оказывает Украине гуманитарную помощь — последний груз с тоннами медикаментов был отправлен на Украину на прошлой неделе. В Израиле также проходят реабилитацию раненые украинские военные. Но Киев считает, что этого мало. Кроме того, у украинской стороны накопились и другие претензии к Израилю.

Еще две недели назад газета Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что Киев попросит исключить Израиль из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн») из-за его «недружественных действий и пророссийской позиции на международной арене». «Израильские власти не оказали (Киеву.— “Ъ”) никакой реальной помощи. Вместо этого информация, полученная в ходе встреч (в формате "Рамштайн".— “Ъ”), используется Израилем в своих интересах»,— сказал источник. По его словам, есть «реальная опасность», что информация со встреч «Рамштайна», «вероятно, попадет в распоряжение государства-агрессора», то есть России.

Тот же источник впервые и сообщил о планах Киева отменить безвизовый режим для израильтян, желающих посетить Украину. Это стало реакцией на отказы впустить в Израиль украинских граждан, прилетающих в аэропорт Бен-Гурион. В рамках одного из еженедельных брифингов Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады соответствующих ведомств об обращении с украинскими беженцами. «Права граждан Украины должны быть гарантированы»,— заявил он. Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук уточнил, что эти слова были адресованы Израилю. Он добавил, что 10% украинцев, не имеющих второго израильского гражданства, депортируют из Израиля без объяснения причин. Правда, его визави на Украине Михаил Бродский в своем Telegram-канале написал, что из 47 тыс. украинцев, приехавших в Израиль с начала года, лишь около 2,5 тыс. получили отказ. «Абсолютное большинство отказов полностью обосновано из-за людей, которые приезжают на заработки нелегально»,— добавил он.

Впрочем, проблемы существуют. Так, сотни беженцев не могут увидеть своих друзей и родных, оставшихся на Украине или находящихся в какой-либо другой стране. Дело в том, что, если они однажды выедут из Израиля, обратно их уже не пустят.

Негатива в израильско-украинские отношения добавило и прекращение две недели назад бесплатной медицинской помощи для 14 тыс. украинских беженцев. Израильское правительство просто забыло выделить на это деньги. После возмущения правозащитных организаций и волонтеров власти все же решили исправить ситуацию и на прошлой неделе заявили о продлении помощи еще на полгода. Правда, деньги в больничные кассы так и не поступили. За это время тысячи человек остались без лекарств и медпомощи. Многие были вынуждены самостоятельно оплачивать дорогостоящее пребывание в больнице.

Еще 14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Эли Коэном заверил, что украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме. Но сообщения СМИ на эту тему не утихли.

Позиция израильского МИДа была четко выражена в публикации «РБК-Украина» в понедельник. «К большому сожалению, кто-то в украинском руководстве решил воспользоваться приближающимися праздниками, чтобы шантажировать Израиль, но эти попытки обречены на провал. Напомню, такая же попытка шантажа была и в прошлом году, но никакого результата ни тогда, ни сейчас эти заявления не принесли»,— сказал неназванный собеседник агентства в МИД Израиля. По его словам, если Украина все же примет решение о приостановке безвизового режима, то со стороны Израиля последуют ответные зеркальные шаги. «Это ударит по десяткам тысяч украинских граждан, которые ежегодно приезжают в Израиль, даже несмотря на войну»,— подчеркнул дипломат. При этом в Израиле дают понять, что не будут особо переживать, если израильские паломники не попадут на Украину.

Впрочем, израильские власти до конца не верят, что Киев решится на крайние меры. «Мы слышали и другие послания от высокопоставленных чиновников Украины»,— сказал “Ъ” дипломатический источник в Израиле, подразумевая, что отмены безвизового режима не будет. «Ситуация с хасидами — повод для украинской стороны добиться от Израиля хоть чего-нибудь: оружия, увеличения гуманитарной помощи, поддержки Крымской платформы или визита в Киев Биньямина Нетаньяху»,— отметил в беседе с “Ъ” другой израильский дипломатический источник.

В Киеве явно хотят решить накопившиеся вопросы на уровне лидеров двух стран. Там давно ждут визита премьера Нетаньяху, но тот не торопится. Нет признаков и того, что Израиль как-то изменит свою позицию по поводу поставок вооружений, а проблемы в Бен-Гурионе часто не решаются годами. В этих условиях Киеву, скорее всего, придется забыть о своих угрозах и спустить конфликт на тормозах.

Марианна Беленькая