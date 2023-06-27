Израиль меж многих огней

Израиль все больше втягивается в конфликт между Россией и Украиной, и его попытки остаться нейтральным трещат по швам. Во вторник временный поверенный в делах Израиля в РФ был вызван в российский МИД. Ему был выражен протест в связи со словами его коллеги в Киеве Михаила Бродского, которые в Москве сочли одобрением героизации на Украине нацистских преступников. Одновременно в израильский МИД был вызван посол Украины, который выразил возмущение по поводу слишком тесных, с его точки зрения, российско-израильских отношений. Между тем в Израиле все громче звучат голоса тех, кто призывает пересмотреть политику помощи Киеву и перестать оглядываться на Москву. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ничего менять пока не собирается, но планирует посетить Киев, хотя еще недавно не был склонен к такой поездке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Временный поверенный в делах Израиля в РФ Ронен Краус был во вторник приглашен в российский МИД из-за высказываний израильского посла в Киеве Михаила Бродского, в которых в Москве усмотрели «обеление бывших пособников нацистов на Украине». В МИД РФ напомнили, что Россия и Израиль вместе работали над тем, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории. «Акцентировали важность продолжения совместных усилий на этом направлении, необходимость однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как Степан Бандера и Роман Шухевич, запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев»,— заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее господин Бродский в интервью телеканалу ITON TV на вопрос, почему Израиль поддерживает Украину, несмотря на героизацию таких личностей, как Бандера и Шухевич, ответил, что Украина находится «в поиске своей идентичности и поиске своих героев». По его словам, Израиль считает, что эти люди придерживались идеологии нацизма, и не раз высказывался на этот счет, но не может повлиять на процессы, проходящие на Украине, особенно в тот момент, когда эта страна «подверглась агрессии».

Эти слова немедленно раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма»,— сказала она. Спустя сутки ей ответил ее израильский коллега Лиор Хаят. «Никому не следует читать лекции Государству Израиль, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам о важности сохранения памяти о холокосте или о войне с искажением истории»,— написал он в Twitter.

При этом в Израиле никак не отреагировали высказывание президента РФ Владимира Путина, когда он назвал главу Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа», хотя Киев очень надеялся, что израильские политики выскажутся на этот счет.

И в целом украинской стороне не нравятся достаточно тесные и доверительные отношения между Россией и Израилем. Действительно, даже беседа Ронена Крауса в МИД РФ не выглядела конфронтационной. На Смоленской площади сообщили, что обсудили с израильским дипломатом ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями, и подтвердили «взаимный настрой на их дальнейшее поступательное развитие».

Между тем в воскресенье в соцсетях посольства Украины в Израиле было опубликовано заявление, в котором выражалось сожаление в связи с тем, что «нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией». После этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук был вызван в Министерство иностранных дел Израиля. Его встреча с главой Управления по стратегическим вопросам Ализой Бен-Нун назначена на 3 июля.

В заявлении украинского посольства отмечалось, что в 2023 году гуманитарная помощь Израиля Украине практически отсутствовала, что совпало с рядом противоречивых, по мнению посольства, событий. Среди них — проведение двух раундов переговоров на высоком уровне между правительством Израиля и МИД РФ, а также достижение договоренности о строительстве российского консульства в Иерусалиме. Правда, посольство Украины упоминает «о бесплатном выделении земли РФ» под здание дипломатической миссии, что не совсем корректно, с учетом того, что эта земля находится в российской собственности c XIX века — просто для ее использования требовалось разрешить несколько юридических и хозяйственных вопросов.

Кроме того, украинских дипломатов задели участие в приеме по случаю Дня России министра разведки Израиля Гилы Гамлиэль и рост российско-израильского товарооборота, «в то время как демократические страны вводят санкции против России как страны-террориста, ежедневно совершающей военные преступления».

Согласно представленным в мае данным израильского Центрального статистического бюро, в 2022 году Россия увеличила экспорт товаров в Израиль по сравнению с предкризисным 2019 годом. Увеличивается и объем израильских поставок в РФ.

Но особо украинскую сторону задела серия интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху местным СМИ, особенно его слова, сказанные в беседе с корреспондентом газеты Jerusalem Post в конце июня. Господин Нетаньяху в очередной раз пояснил, почему Израиль не может продавать Украине летальное оружие. Главная из причин — сохранение свободы действий Израиля в сирийском небе, а также координация с Москвой по вопросам, связанным с Ираном. Он также выразил опасения, что любые системы, которые Израиль может передать Украине, будут использоваться против него, так как могут попасть в руки Ирана. «И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь»,— сказал господин Нетаньяху. И его слова представили в Москве как поддержку российской позиции.

«Мы еще ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе и так далее»,— прокомментировал российским журналистам заявление господина Нетаньяху пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И это сильно задело Киев, который давно и безуспешно просит у Израиля оружие. «В последнем интервью были выдвинуты совершенно вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие переброску западного вооружения с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам»,— говорится в заявлении посольства Украины.

Критикой израильского премьера украинские дипломаты не ограничились и назвали безрезультативным визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев в феврале. Впрочем, еще тогда Киев высказывал разочарование тем, что министр иностранных дел Израиля не осудил действия России. Тем не менее в ходе визита Эли Коэн пообещал, что израильское правительство предоставит Киеву кредитные гарантии в размере $200 млн для восстановления гражданской инфраструктуры и «поможет Украине в разработке умной системы раннего оповещения об ударах с воздуха». Испытания этой системы уже идут, а о кредитах новостей не было. Видимо, этим в том числе и недовольны в Киеве.

Следует отметить, что позицию украинских дипломатов в связи с российско-израильскими отношениями разделяют многие их коллеги из других стран. «В дипломатическом корпусе аккредитованных в Израиле послов растет недовольство в связи с тем, что эта страна стремится к плотному сотрудничеству с Россией»,— сказал источник “Ъ” в дипкорпусе.

Он привел те же аргументы, что и посольство Украины, добавив: «Тот факт, что правительство Израиля работает с Россией по принципу business as usual, многих удивляет и приводит в недоумение. Такой подход непременно скажется на отношениях Израиля с западными партнерами, негативные эффекты этого стремительного сближения России и Израиля уже ощутимы».

Отвечая посольству Украины и всем остальным критикам израильской политики, Эли Коэн заявил: «Несмотря на сложности с Россией, Израиль поддерживал Украину с начала войны до сегодняшнего дня, публично поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины и даже голосовал на международных форумах за осуждение России». Он также сообщил, что Израиль в 2020 году отправил Украине «беспрецедентную гуманитарную помощь на сумму примерно 80 млн шекелей (около $22 млн)», а на этот год запланирована еще большая сумма.

Со слов господина Коэна также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Киев. «Даты нет, но есть большая вероятность, что это произойдет»,— сказал министр. При этом только две недели назад господин Нетаньяху не выражал такого желания. На вопрос депутатов Кнессета, собирается ли он на встречу с президентом Зеленским, израильский премьер отшутился: «Поездка в поезде слишком длинная».

Но, видимо, внешнее давление на Израиль растет. Несколько дней назад глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил журналисту израильской сети Kan Амихаю Штейну: «Нетаньяху пора посетить Украину, чтобы поддержать нас». Да и среди израильского истеблишмента все чаще звучат голоса, что пора бы пересмотреть отношения с Россией.

«Восстание Пригожина доказывает, что близится день после войны на Украине — и Израилю пора пересмотреть свою политику»,— написал в воскресенье в статье на сайте Walla один из ведущих израильских внешнеполитических журналистов Барак Равид. По его словам, за последние шесть месяцев в израильской концепции появилось несколько трещин. В частности, речь идет о позиции главы службы израильской внешней разведки «Моссад» Давида Барнеа, которая стала более жесткой в отношении России после активизации военного сотрудничества между Москвой и Тегераном. Среди критиков израильского подхода — глава комиссии Кнессета по международным делам и обороне Юлий Эдельштейн, а также депутат Кнессета Зэев Элькин, когда-то бывший сопредседателем межправительственной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Доброе имя Израиля в Украине было спасено только благодаря волонтерам, которые там работали. Те, кто несет ответственность за нашу политическую линию, говорят, что все в порядке и нет причин что-либо менять. Когда я спрашиваю об этом, мне дают глупые комментарии типа: "Мы понимаем, что ты из Украины, поэтому тебе больно". Но мы копаем себе яму в отношениях с США»,— сказал во вторник господин Эдельштейн, который родился в Черновцах. Его поддержал и господин Элькин. По его словам, Израиль может заплатить определенную цену, если займет более четкую позицию, но также может заплатить, если не займет. «Быть частью западных стран и стратегическое партнерство с Соединенными Штатами — это соображения национальной безопасности, мы застряли в последнем вагоне поезда, в то время как западные страны делают успехи в помощи Украине»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая