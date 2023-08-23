Семья вне конкуренции

Семья — главная духовная скрепа в России, следует из опроса об отношении граждан к традиционным ценностям, проведенного исследовательской группой Russian Field. На втором месте с большим отрывом патриотизм, на третьем — вера и религия. А вот про свободу и справедливость россияне вспоминают намного реже. Социологи также сопоставили ответы респондентов с перечнем официально охраняемых духовно-нравственных ценностей из указа президента и обнаружили большое количество совпадений. Однако для корректного продвижения этих ценностей хорошо бы дополнительно проанализировать смысловую нагрузку, которую люди в них закладывают, предупреждает эксперт,— иначе подобные интерпретации могут быть считаны как неискренние и отринуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос о том, что можно считать традиционными российскими ценностями, почти половина респондентов (43%) назвала семью. На втором месте по популярности — патриотизм, любовь к Родине (18%). Для 11% россиян важны религиозные ценности, за уважение к старшим высказались 8%. Еще 7% вспомнили о детях. А вот дружбу, свободу и справедливость упомянули лишь по 2% опрошенных. Вопрос был открытым, то есть респонденты могли назвать любое количество ценностей, которые они считают важными. И вот тут выяснилось, что список таковых у россиян достаточно короткий: многие не смогли назвать более одной ценности. 18% и вовсе затруднились ответить на поставленный вопрос, а 2% заявили, что таких ценностей нет.

Всероссийский инициативный телефонный опрос был проведен по репрезентативной выборке 8–14 августа 2023 года по заказу члена Общественной палаты Александра Асафова. В опросе участвовали 1600 респондентов, размер погрешности не превышает 2,45%.

Ответы респондентов во многом соотносятся со списком, содержащимся в указе президента 2022 года об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, отмечают социологи.

Так, в первую тройку по частоте упоминаний попали

«крепкая семья»,

«высокие нравственные идеалы» (если понимать под таковыми упомянутые опрошенными культуру, любовь, честность, гостеприимство, верность и дружбу),

а также «патриотизм».

Инициатор опроса, политолог Александр Асафов говорит, что результаты исследования в целом подтверждают те ценностные ориентиры, которые легли в основу мировоззренческой модели, сформулированной участниками проекта «ДНК России». Они также закреплены в целом ряде государственных нормативно-правовых актов, напоминает он, в том числе в поправках к Конституции и в вышеупомянутом указе президента. Ученые были правы, и эта модель действительно подтверждает наше мировоззрение, констатирует политолог: в частности, семья является основополагающей ценностью в российском обществе (в то время как в Европе это индивид и его ценности, а в азиатской цивилизации первичен коллектив).

«Что характерно, мы видим, что если людям задавать вопрос про ценности, то четких формулировок мы не получим,— отмечает господин Асафов.— Чувствуют все одинаково, а вот формулируют по-разному». Косвенно это подтверждает и небольшое количество ответов на открытый вопрос, который позволяет перечислять неограниченное количество вариантов. «Люди не привыкли об этом говорить, называют только самое важное для себя, потому что долгое время не велась работа по объяснению ценностей и их важности»,— поясняет политолог. Так что основной задачей на перспективу становится формирование определенного общего набора смыслов и идей — собственно, на это и направлены новые образовательно-воспитательные проекты, некоторые из которых стартуют с 1 сентября, напоминает Александр Асафов.

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) в 2014 году также проводил исследование, в рамках которого изучал ценности россиян. Тогда респонденты отметили в качестве очень важных объединительных факторов общность истории страны (92,3%), общность традиций (89,5%), общность культуры (88,9%). В качестве же «ключевых основ самосознания» россиян эксперты тогда выделили семью (96,2%), детей (95,4%), здоровье (95,2%), поддержку членов своей семьи (93,9%), общение (90,6%).

Глава ФоРГО Константин Костин считает, что исходя из опроса Russian Field можно говорить не столько об иерархии, сколько о структуре массива ценностей.

Причем конкретные цифры не столь важны, хотя для открытых вопросов они существенны. Но ключевое — это моральный и ментальный «портрет» населения, подчеркивает эксперт: важны не условные первое-второе-третье места, а массив восприятия приоритетов, и он весьма показателен. Однако для корректного использования данных опроса при проектировании тех или иных информацонно-смысловых кампаний для продвижения ценностей, о которых идет речь в исследовании, нужна интерпретационная матрица, рассуждает господин Костин. Нужно внимательно проанализировать смысловую нагрузку, которую люди закладывают в тот или иной термин, нужна содержательная «расшивка» базовых понятий — что и как считывается людьми, чтобы одни и те же понятия имели одинаковую трактовку. Иначе лексические формы, неточно описывающие суть восприятия людей, могут привести к тому, что за правильными словами не окажется эмоций, а это рано или поздно будет отринуто или станет восприниматься как неискренность, предупреждает эксперт: «Мы такую ситуацию видели и в позднем СССР, и в 90-е годы».

Анастасия Корня, Андрей Винокуров