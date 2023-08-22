Игорь Эдель, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, уволен с поста советника губернатора Ульяновской области «по собственному желанию». Сотрудники администрации губернатора даже не знали об этом. Губернатор региона Алексей Русских также предъявил жесткие требования к руководителям муниципальных предприятий, назначение которых связывают с приходом в регион Игоря Эделя. В региональном движении «За сохранение исторического наследия Ульяновской области», которое давно требовало отставки Игоря Эделя, увольнением удовлетворены, но считают, что это необходимо было сделать еще давно, и тогда, возможно, обошлось бы без арестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Эдель (в центре) покинул пост советника губернатора по собственному желанию

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Игорь Эдель (в центре) покинул пост советника губернатора по собственному желанию

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Как стало известно «Ъ», советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель (в недавнем прошлом — первый заместитель губернатора), арестованный 9 августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), уволен со своего поста. Никаких официальных сообщений об этом от пресс-службы губернатора не было. Получить подтверждение от заместителя губернатора по внутренней политике Александра Коробко не удалось — он ответил «Ъ», что «не в курсе этого».

Впрочем, в администрации губернатора, отвечая на запрос «Ъ», подтвердили эту информацию, сообщив, что Игорь Эдель уволен с 14 августа распоряжением губернатора, подписанным 11 августа. «Он уволен по собственному желанию. Других оснований в этой ситуации нет, поскольку он не являлся государственным гражданским служащим»,— добавили в администрации ­губернатора.

Напомним, Андрей Большаков и Игорь Эдель были задержаны силовиками во вторник утром. Мэр — в Димитровграде, в момент въезда его автомобиля во двор администрации, при этом в автомобиле была обнаружена сумма в размере около 1 млн руб., Игорь Эдель — около здания облправительства. Следствие ведет Четвертое следственное управление ГСУ СКР (Нижний Новгород). На следующий день им были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), по ходатайству следствия обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обвиняемые свою вину не признают. Оба обвинения предъявлены в рамках одного уголовного дела. Всего по этому делу, как прозвучало в суде, задержано шесть человек. В ГСУ СКР на запрос «Ъ» ответили, что пока в интересах следствия не вправе раскрывать информацию. Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следственным органам, арестованные экс-чиновники обвиняются в получении взятки от руководителя ООО «ТСК Волга» за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности, в том числе при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в Димитровграде.

В понедельник, во время рассмотрения в облсуде апелляционной жалобы Андрея Большакова на избрание меры пресечения (в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано), представитель облпрокуратуры, обосновывая поддержку позиции следствия о необходимости заключения под стражу, зачитал также рапорт сотрудника УФСБ, в котором отмечалось, что оперативная разработка в отношении обвиняемого была начата еще при выяснении обстоятельств хищения бюджетных средств при восстановлении соцобъектов в Луганской области. Однако источник „Ъ“ пояснил, что с Луганской области была начата разработка, но обвинение касается событий непосредственно в Ульяновской ­области.

В руководстве регионального движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (которое ведет борьбу с попытками застроить территорию бывшего суворовского училища элитным жильем, и начиная с марта этого года официально в обращениях к губернатору и на митингах требовало отставки Игоря Эделя) информацией об увольнении арестованного советника удовлетворены. В то же время там отмечают, что это следовало сделать еще раньше, возможно бы, тогда не было этих громких арестов.

Игорь Эдель был назначен на должность заместителя губернатора Ульяновской области в июле 2021 года (вскоре после того, как Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области), а в январе 2022 года был переведен на пост первого заместителя губернатора. В обязанности господина Эделя входила координация работы администрации губернатора и облправительства, он курировал ход реализации нацпроектов, масштабные строительные проекты, проблемные вопросы градостроительства и транспорта, исполнял персональные поручения губернатора по сложным задачам.

Ранее Игорь Эдель был членом КПРФ, кандидатом в члены ЦК КПРФ, в 2007 году был избран депутатом Госдумы V созыва (фракция КПРФ, в это время депутатом Госдумы от КПРФ был и Алексей Русских). Как сообщили в обкоме КПРФ уже после ареста советника, Игорь Эдель «в 2012 году прекратил свое членство в КПРФ, и с тех пор данные о нем где-либо отсутствуют».

С прошлой работой Игоря Эделя в Москве и Тамбове ульяновские наблюдатели связывали и появление в Ульяновске на различных постах в муниципальных предприятиях приезжих руководителей, среди них — директор МБУ «Горсвет» Михаил Михайлович Чабан (до этого — ИП из Тамбова, занимавшийся оптовой торговлей парфюмерией), директор муниципальной похоронной службы Михаил Петрович Чабан (в прошлом — руководитель и совладелец четырех московских компаний с видами деятельности от шоу-бизнеса до оптовой торговли и деятельности в области права).

В середине мая этого года Игорь Эдель написал заявление об отставке и через некоторое время был назначен на оплачиваемую должность советника губернатора с тем же кругом вопросов. Официально сообщалось, что перестановки связаны с оптимизацией штата. Источники, близкие к облправительству, уже тогда предполагали, что это может быть связано с интересом силовиков к деятельности господина Эделя.

Ранее руководители движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» прогнозировали, что после перевода Игоря Эделя в советники «„тамбовская группа“ может быть отодвинута от многих решений и постов».

Во вторник, 22 августа, на аппаратном совещании губернатор региона Алексей Русских раскритиковал работу МБУ «Горсвет» в связи с нерешением проблем с уличным освещением Ульяновска и предложил мэру Александру Болдакину принять к руководству «Горсвета» «самые жесткие меры», рассмотреть вопрос возвращения «Горсвета» в состав МУП «УльГЭС», а также «провести аудит всех управленческих команд муниципальных предприятий города и при необходимости заменить их».

Сергей Титов, Ульяновск