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Первый уходит

Вице-губернатор Виктор Эдель покидает пост в целях оптимизации

Должность первого заместителя губернатора Ульяновской области ликвидируется «в рамках оптимизации штата». Такое решение, как поясняют в администрации губернатора, принял глава региона Алексей Русских. Игорь Эдель, занимавший этот пост, уже подал заявление об отставке. В администрации губернатора поясняют, что господин Эдель станет советником губернатора на общественных началах. Будет ли он дальше жить на свою пенсию, или ему подберут новое место работы с достойной зарплатой, пока неизвестно. Источники «Ъ» полагают, что изменения связаны с «сигналом от администрации президента». В ульяновском обкоме КПРФ (от этой партии когда-то господин Эдель избирался в Госдуму) полагают, что после отставки Игоря Эделя пришедшая при нем «тамбовская группа» руководителей «может быть отодвинута».

Игорь Эдель (в центре) продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах

Игорь Эдель (в центре) продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Игорь Эдель (в центре) продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Первый заместитель губернатора Ульяновской области Игорь Эдель покидает свой пост. Неофициальная информация о его возможной отставке появилась в минувшую пятницу. В понедельник, 15 мая, в администрации губернатора, отвечая на запрос «Ъ», информацию подтвердили, пояснив, что «в рамках оптимизации штата» «принято решение об упразднении должности первого заместителя губернатора». «Игорь Олегович Эдель продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах. Полномочия первого заместителя губернатора будут перераспределены между другими членами правительства и администрации губернатора согласно компетенциям. Игорь Олегович продолжит курировать от имени губернатора ранее возглавляемые им направления»,— сообщалось в ответе.

В администрации губернатора также пояснили, что «заявление Игорь Эдель уже подал, но распоряжение пока готовится». В управлении госслужбы и кадров сказали, что «пока документов на оформление не получали». Уходит ли при этом господин Эдель на пенсию (ему 67 лет), или ему будет подобрана работа, дающая достойный доход, пока неизвестно. В администрации губернатора заметили, что «вопрос о дальнейшем трудо­устройстве рассмат­ривается».

Игорь Эдель был назначен на должность заместителя губернатора Ульяновской области в июле 2021 года, а в январе 2022 года — на пост первого заместителя губернатора. В обязанности господина Эделя входила координация работы администрации губернатора и облправительства, он курировал ход реализации нацпроектов, масштабные строительные проекты, проблемные вопросы градостроительства и транспорта, а также исполнял персональные поручения губернатора по наиболее сложным ­задачам.

Согласно данным интернет-портала облправительства, Игорь Эдель родился 2 января 1956 года в поселке Титово Пензенской области. Имеет высшее образование по трем специальностям: «экономика и управление», «автомобильные дороги и аэродромы», «регионоведение», кандидат экономических наук. Прошел магистратуру в области международных отношений.

• По информации Kartoteka.ru, ранее господин Эдель был владельцем ООО «Парадис Тревел» (2002–2004 годы), основным совладельцем ООО «Эд и Лен» (2004 год), совладельцем ООО «Спецстрой Рус­авиа» (2003 год) и ООО «Красносельское» (2002 год). Затем продолжил работу в государственных структурах: возглавлял ГУП МО «Раменский Автодор» (2007 год), в декабре 2007 года был избран по списку КПРФ депутатом Госдумы РФ пятого созыва, входил в транспортный комитет. После Госдумы руководил ГКУ «Управление автомобильных дорог Тамбовской области» (2012–2015 годы), был вице-губернатором Тамбовской области (с октября 2015 года по июнь 2016 года), исполнял обязанности руководителя ФКУ «Управление автомобильной магистрали „Москва-Санкт-Петербург“» Федерального дорожного агентства (Великий Новгород, 2017–2021 ­годы).

С прошлой работой Игоря Эделя в Москве и в Тамбове ульяновские наблюдатели связывают и появление в Ульяновске на различных постах приезжих руководителей — директора МУП «Ульяновскэлектро­транс» Павла Тимакова (до этого работавшего заместителем гендиректора московского ООО «ПК Транспортные системы» — завода-изготовителя отечественных трамваев «Львенок»), директора МБУ «Горсвет» Михаила Михайловича Чабана (до этого — индивидуального предпринимателя из Тамбова, занимавшегося оптовой торговлей парфюмерией, и сотрудника УФСБ Тамбовской области), директора МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» Михаила Петровича Чабана (в прошлом — руководителя и совладельца четырех московских компаний с видами деятельности от шоу-бизнеса до оптовой торговли и деятельности в области права), гендиректора АО «Тепличное» Виталия Зайцева (из Нижнего Новгорода, где он до этого занимал посты в налоговых органах региона, замглавы Бутурлинского района Нижегородской области, он также руководил Фондом жилищного строительства Ямало-ненецкого автономного округа), заммэра Ульяновска Дмитрия Зверева (из Тамбовской области, где он в 2005 году был руководителем и совладельцем ООО «АгроЭксперт», а с 2006 года — сотрудником УФСБ Тамбовской области).

Ранее открытое недовольство деятельностью господина Эделя высказывало региональное общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области». На митинге в апреле члены движения, заявляли, что судьба территории в центре города, оставшейся после перебазирования суворовского военного училища (СВУ) и переданной в прошлом году от Минобороны РФ Ульяновску, вопреки обещаниям региональной власти, решалась не совместно с общественностью города, а в кулуарах облправительства. Тогда протестующие потребовали «немедленно прекратить реализацию планов жилищного строительства на этой территории и выразить недоверие заместителю губернатора Игорю Эделю», под руководством которого решались эти вопросы, «поставить вопрос а его служебном несоответствии».

Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, утверждает, что «причина отставки не в оптимизации», а в том, что «был сигнал от администрации президента РФ, где есть претензии по работе Эделя», в частности, по реализации проекта строительства футбольного манежа (в Засвияжском районе Ульяновска на ул. Шолмова в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»), спорткомплекс должны были сдать 30 октября 2022 года, сейчас срок был передвинут на 1 сентября 2023 года.

Получить пояснения господина Эделя не удалось, в приемной отказались соединять с ним, сославшись на то, что он «не обязан давать комментарии».

Сопредседатель регионального движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области», депутат Госдумы и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный сказал «Ъ», что он «не в курсе, что именно послужило причиной отставки», хотя не исключает, что «это, возможно, влияние „силового блока“». «Но полагаю, что „тамбовская группа“ теперь может быть отодвинута от многих решений и постов. Что касается требования нашего движения — да, оно было единственным публичным и объективным, но вряд ли сыграло решающую роль»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск

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