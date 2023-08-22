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Коммерсантъ FM
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Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп. Это произошло после выступления его жены Оксаны Домниной на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

После номера Роман Костомаров в кроссовках подошел к жене, обнял ее, потом они вместе покинули лед. Зрители поднялись со своих мест и провожали пару аплодисментами.

В начале июля Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел 175 дней. В январе фигуриста госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. У него развился сепсис. Врачи ампутировали Роману Костомарову ноги по колено и пальцы обеих рук.

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