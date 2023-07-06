Костомарова выписали после 175 дней в больнице

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова выписали из клинического центра «Коммунарка». В больнице он провел 175 дней.

«Позади 175 дней, впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак»,— написал господин Костомаров в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он также опубликовал видео, где благодарит сотрудников медучреждения.

Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии 10 января. У фигуриста развился сепсис. Врачи ампутировали спортсмену ноги по колено и пальцы обеих рук.

8 мая Роман Костомаров написал первый после госпитализации пост, но подробностей о состоянии своего здоровья не привел. 27 июня источник ТАСС сообщил, что к протезированию рук спортсмена пока еще не приступали, он все еще находится в реанимации и занимается на ножных протезах не более часа в день.

Милена Костерева