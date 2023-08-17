ЦБ почувствовал цену кредитам

В среду Банк России принял неожиданное решение — не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года полную стоимость кредита (ПСК), но только для новых ссуд. Льгота будет применяться по всем категориям потребительских кредитов, а в случае с МФО — для займов, обеспеченных ипотекой, или POS-займов (на приобретение товаров и услуг). У остальных видов розничных ссуд ПСК, как и прежде, не сможет превышать наименьшую из величин — 292% годовых или рассчитанную ЦБ среднюю ПСК по соответствующей категории, более чем на 1/3. А для беззалоговых краткосрочных займов МФО сохраняется ограничение — 0,8% в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Эта мера последовала за объявлением днем ранее о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. «Решение предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам на фоне изменения ключевой ставки,— пояснил регулятор.— Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала».

ПСК учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором,— например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. При этом, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг, банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, не связанные с параметрами кредита и возможностью его получения, они не входят в расчет ПСК.

Таким образом, ЦБ махнул рукой на и без того малоэффективную попытку защитить граждан от кредиторов. Борьбу с превышением ПСК и ее непрозрачным раскрытием. регулятор ведет ее не один год, но без особого успеха, тогда как с другими проблемами рынка, например, с закредитованностью (через предельную долговую нагрузку), справляется достаточно убедительно. Возможно, говорят мои источники на рынке, именно поэтому ограничения по ПСК регулятор с легким сердцем отменяет в первую очередь в случае кризисов – так уже было в 2020 году на фоне пандемии и в 2022 году после начала военных действий.

Но, конечно, дело не только в том, что ограничения все равно почти не работают. Их отмена позволяет выравнять в некоторой степени на фоне роста стоимости фондирования условия монополистов рынка и остальных игроков. А выбор категорий для послаблений скорее продиктован политикой: в условиях конкурентного рынка ЦБ мог бы и вовсе отойти от ПСК или оставить ее в качестве необязательного индикативного показателя.