Путин: Россия вошла в пятерку экономик мира

Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил, что Россия, согласно статистике Всемирного банка, вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года — несмотря на все эти прогнозы — вошла в пятерку крупнейших экономик мира»,— сказал президент.

Согласно рейтингу ВВП стран мира за 2022 год по паритету покупательной способности, Россия оказалась 5-й среди самых крупных экономик мира. Это следует из исследования World Economics, основанного на статистике Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Лидирует по паритету покупательной способности Китай с $31,5 трлн, следом идут США, Индия и Япония. Россия стала первой в списке страной Европы, опередив Германию и Францию, с оценкой ВВП в $5,5 трлн.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Экономики расставили по местам».

Мария Федотова