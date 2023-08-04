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Коммерсантъ FM
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Экономики расставили по местам

Как России удалось попасть в топ-5 рейтинга

Россия оказалась пятой среди самых крупных экономик мира, говорится в исследовании World Economics. Оно основано на статистике Международного валютного фонда и Всемирного банка, который обнародовал рейтинг ВВП стран мира за 2022 год по паритету покупательной способности. Лидирует по этому показателю Китай с $31,5 трлн. Следом идут США, Индия и Япония. Россия с оценкой ВВП в $5,5 трлн стала первой в списке страной Европы, опередив Германию и Францию. Авторы исследования, впрочем, указывают на невысокое качество данных о российской экономике. Им присвоена такая же оценка, как Пакистану и Эквадору.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За счет чего Россия оказалась в топе рейтинга? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что на это повлиял аномальный рост цен на экспортируемое сырье в прошлом году: «Я бы не стал делать какие-то долгосрочные выводы на основании данных прошлого года. Мы видели аномальное укрепление рубля, а вот сейчас ситуация нормализуется — рубль слабеет.

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В 2022-м аномально выросли цены на газ, и Россия большую часть года продолжала продавать топливо в Европу. Также почти весь год мы реализовывали нефть по достаточно высокой стоимости. Поэтому были большие экспортные потоки энергоресурсов, что повлияло на ВВП и на курс рубля. С точки зрения благоприятной ценовой и товарной конъюнктуры в отечественном экспорте мы увидели высокие показатели российской экономики.

В этом году ситуация будет несколько хуже. Мы видим проблемы с платежным балансом, курсом рубля, хотя, несмотря на это, экономика, скорее всего, покажет рост больше чем на 2%. Мы, вероятно, не сможем повторить показатели прошлого года с точки зрения размера экономики из-за резкого падения объемов экспорта и главным образом из-за ситуации на газовом рынке».

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По данным Федеральной таможенной службы, товарный экспорт в прошлом году установил рекорд в истории России и превысил $590 млрд. В частности, почти на 43% больше из страны вывезли минерального топлива. Однако рейтинг World Economics не отражает ряд других важных критериев, один из них — качество жизни населения страны, говорит доктор экономических наук Иван Родионов:

«Это рейтинг по паритету покупательной способности. По сути, это значит, что мы производим в долларовом исчислении достаточно много, цены опять же в долларовом исчислении ниже, чем в других странах.

Поэтому мы, например, обогнали Германию. Плюс ко всему, конечно, страна просто больше. На самом деле для граждан это не имеет значения, это условная величина. У нас все-таки довольно большой сырьевой экспорт и достаточно мало населения».

Также авторы исследования сделали прогноз по росту ВВП стран к 2030 году. Первая тройка останется без изменений — только нарастит обороты: китайская экономика может увеличиться на 57% и превысить $49 трлн. Американская, как ожидается, через семь лет будет оцениваться в $27 трлн, а индийская — почти в $25 трлн. Россия при этом, как ожидается, прибавит лишь около 8%, и ее ВВП по паритету покупательной способности составит менее $6 трлн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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