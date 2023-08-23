Суд в Дагестане оштрафовал хозяина склада с 12 тоннами селитры

Предприниматель, хранивший 12 тонн аммиачной селитры на складе вблизи двух АЗС в Дагестане, оштрафован по двум статьям КоАП, а агрохимикат вывезен за пределы республики, сообщила прокуратура.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой Бабаюртовского района совместно с УУП ОМВД России по Бабаюртовскому району выявлен факт хранения 12 тонн аммиачной селитры класса "Б" на складе у индивидуального предпринимателя в с. Бабаюрт»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура района провела проверку с привлечением специалистов Кавказского управления Ростехнадзора, отделения надзорной деятельности и профилактической работы №6 и территориального управления Роспотребнадзора.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в отношении предпринимателя были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 (нарушение правил пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ.

«По результатам их рассмотрения уполномоченными органами нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафов»,— сообщили в прокуратуре. Аммиачная селитра вывезена в тепличный комплекс, находящийся за пределами Дагестана.

Об обнаружении склада с селитрой, расположенного вблизи двух АЗС, сообщил 21 августа глава Дагестана Сергей Меликов.

В результате взрыва 14 августа рядом с АЗС на выезде из Махачкалы и пожара погибли 35 человек, еще более 100 пострадали. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Следственный комитет России рассматривает несколько версий причин взрыва, одна из них — нарушение хранения агрохимикатов.

Юлия Рыбина, Махачкала