Шерегеш выкидывает номер

Кузбасское ООО «Долина Азаса» приступило к строительству горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш». Проект включает создание отелей на 2,5 тыс. номеров, оборудование лыжных трасс, в том числе для начального уровня подготовки, четырехместную канатную дорогу. В год, по оценкам инвестора, комплекс будут посещать около 50 тыс. туристов. Общий объем инвестиций составит 46 млрд руб. Реализовать проект компания рассчитывает до 2035 года. Окупаемость таких крупных проектов может затянуться на долгие годы, а востребованность у туристов будет зависеть от способности владельцев обеспечить комплексу всесезонный спрос, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В год, по оценкам инвестора, комплекс «Новый Шерегеш» будут посещать около 50 тыс. туристов

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ В год, по оценкам инвестора, комплекс «Новый Шерегеш» будут посещать около 50 тыс. туристов

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В поселке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области ведутся предварительные работы по строительству первого этапа горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» (сектор D) компанией «Долина Азаса». «На данный момент завершены работы по инженерным изысканиям, разработка проектно-сметной документации находится на завершающей стадии»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе областного правительства. По данным властей, реализовать проект планируется до 2035 года. Общий объем инвестиций превысит 46 млрд руб., рассказали в минтуризма Кузбасса.

ООО «Долина Азаса» зарегистрировано в Кузбассе в мае 2022 года, уставной капитал — 10 млн руб. Компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит АО «Корпорация Туризм.РФ» (49%) и ООО «Русбилд» (51%). Владельцем «Русбилд» является кузбасский предприниматель Денис Багаев.

В рамках первого этапа реализации проекта, рассчитанного до 2026 года, планируется строительство трех гостиниц: уровня «четыре звезды» — на 151 номер, «уровня три звезды» — на 153 номера и апарт-отеля — на 150 номеров. Гостиничный комплекс будет включать в себя также конференц-залы площадью 400 кв. м, СПА и фитнес-центры площадью на 1,2 тыс. м, рестораны и лаундж-зоны. Общая площадь застройки в рамках первого этапа — 40 тыс. кв. м. Планируется, что управление отелями первой очереди будет осуществлять компания Dusit (Таиланд). О подписании соглашения между таиландским оператором и «Долиной Азаса» стало известно в июле. В дальнейшем инвесторы планируют расширить отельную зону до 2,5 тыс. номеров.

Также мастер-план территории первой очереди строительства предполагает создание горнолыжного кластера, включающего три подъемника (четырехместная канатная дорога, две конвейерные ленты для детей в секторе D), и 12 км новых горнолыжных трасс, включая комплекс для начального уровня подготовки. «Участок располагается у подножия гор Скала, Утуя и Курган, что позволяет проектировать разветвленную сеть горнолыжных трасс разного уровня сложности. Кроме того, территория находится близко к действующим секторам А и Е. Расстояние до сектора А — 20 км, до сектора Е — 15 км»,— рассказали в пресс-службе NF Group (отвечает за концепцию и финансовую модель проекта).

Основатель и СЕО архитектурного бюро IND Амир Идиатулин отмечает, что задачей проекта является создание комплекса, который будет востребован туристами в течение всего года. «Территория будет запрограммирована так, чтобы использовать ее максимально эффективно и чтобы каждый здесь нашел для себя занятие. Прежде всего это различные активности, связанные с outdoor-культурой: горные маршруты, хайкинг, трекинг, маунтинбайк, а также оздоровление, йога, ретриты»,— рассказал он. Согласно проекту, объем турпотока по итогам его реализации составит 50 тыс. человек в год.

Всего за зимний период 2021–2022 годов крупные горнолыжные комплексы Кузбасса (Шерегеш, Танай, Югу, Горная Саланга) посетили около 2,3 млн туристов, рассказали в минтуризма региона. «С учетом ожидаемого роста турпотока и активного развития внутреннего туризма появляется необходимость увеличения количества коллективных средств размещения в горнолыжном комплексе „Шерегеш“. К 2035 году планируется увеличить турпоток до 3,4 млн человек и обеспечить 47,3 тыс. койко-мест»,— сообщили в министерстве. Основной поток туристов в Шерегеше зимой формируют жители Сибири — преимущественно Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

По оценке представителей туристической отрасли Кузбасса, в разгар сезона спрос на размещение превышает предложение, в основном это периоды школьных и праздничных зимних каникул. Однако дефицит длится недолго и летом значительная часть гостиничного фонда простаивает. «Большого роста турпотока в сезоне 2022-2023 мы не увидели, хотя проблема доступности западных горнолыжных комплексов не исчезла. Если геополитическая ситуация не изменится, большинству туристов будут доступны лишь отечественные курорты, и к этому нужно быть готовыми»,— полагает директор Сибирской туристической компании Елена Усова.

Окупаемость таких крупных проектов может затянуться на долгие годы и будет зависеть в первую очередь от массовости турпотока, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Такой объект должен быть привлекательным по уровню цено-

образования, интегрирован в глобальную туриндустрию. При этом на формирование спроса будет влиять и интерес к курорту других инвесторов, создающих достаточный уровень предложения и точки притяжения для туристов, комментирует эксперт.

Ранее сообщалось, что компания «УГМК-Застройщик» намерена в течение 15 лет вложить 112 млрд руб. в строительство в Шерегеше туристических районов «Гора зеленая» и «Панорама» на территории сектора F. На площади 140 га будут построены апартаменты, инфраструктурные и коммерческие объекты. Всего компания намерена ввести 37 апарт-комплексов на более чем 7,5 тыс. номеров.

По данным дирекции курорта Шерегеш в этом году здесь работали 93 гостиницы и 19 подъемников.

В числе факторов риска при реализации гостиничного девелоперского проекта такого уровня господин Жаров называет также конкуренцию с другими курортами Сибири, прежде всего — Горным Алтаем, где, например, развивается горнолыжный комплекс «Манжерок». В июне этого года на территории курорта завершилось строительство отеля уровня «пять звезд» на 304 номера. Он стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири, сообщала пресс-служба курорта. В январе 2023 года руководство курорта заявило, что рассчитывает принять в этом году более 700 тыс. туристов.

Лолита Белова