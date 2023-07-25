Таиландская компания Dusit может взять под управление комплекс отелей в Шерегеше

Кузбасская проектная компания ООО «Долина Азаса», занимающаяся развитием туризма в регионе, подписала соглашение о намерениях с международным гостиничным оператором из Таиланда — компанией Dusit, сообщает пресс-служба NF Group. Планируется, что Dusit будет управлять отелями первой очереди туристического центра «Новый Шерегеш», проект которого находится в процессе разработки. Он включает в себя трех- и четырехзвездные отели на 454 номера, а также горнолыжный кластер, состоящий из трех подъемников и 12 км новых горнолыжных трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

По словам вице-президента по глобальному развитию компании Dusit Сирадежа Донаваника, оператор управляет тремя сотнями отелей и курортов под шестью брендами по всему миру. В России компания пока не представлена.

По данным Корпорации Туризм.РФ, с 2020 года поток туристов в Шерегеше вырос на 40%, еще более существенный рост сдерживается ограниченным предложением средств размещения. Загрузка отелей в зимний период достигает 90%, в летний - около 40%. Проект включает в себя стратегию круглогодичного использования инфраструктуры курорта.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что компания «УГМК-Застройщик» намерена в течение 15 лет вложить 112 млрд руб. в строительство туристических районов «Гора зеленая» и «Панорама» на территории сектора «F» в горнолыжном курорте Шерегеш (Кузбасс). На площади 140 га будут построены апартаменты, инфраструктурные и коммерческие объекты.

ООО «Долина Азаса» зарегистрирована в мае 2022 года. Организация создана АО «Корпорацией Туризм.РФ» и ООО «Русбилд» для развития туристической инфраструктуры в новом секторе «Д» Шерегеша. Контрольный пакет ООО «Долина Азаса», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит компании Дениса Багаева ООО «Русбил» (Кузбасс).

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Лолита Белова