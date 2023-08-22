Российский инвестор без ВНЖ ЕС добился разблокировки активов на €10 млн

Российский частный инвестор, не имеющий вида на жительство в Евросоюзе, получил лицензию на разблокировку замороженных активов на сумму более €10 млн в Euroclear от казначейства Бельгии. Об этом сообщила юридическая компания BGP Litigation, представляющая интересы россиянина.

«Бельгийский регулятор подтвердил, что все условия по статье 6 и пункту 5 статьи 6 (b) Регламента ЕС 269/2014 выполнены. Результат был достигнут своими силами и без привлечения бельгийских консультантов: заявления и дополнения, а также коммуникацию вели адвокаты практики»,— поясняют в компании, не разглашая имени своего клиента.

В сообщении компании говорится, что наиболее эффективной стратегией для частных инвесторов будет обращение за индивидуальными лицензиями на разблокировку замороженных активов. «Ждать, когда будет принято решение по коллективным заявкам их брокеров или депозитариев, не следует»,— уточняют в BGP Litigation.

Ранее сообщалось, что другой российский инвестор, имеющий вид на жительство в ЕС, также сумел добиться разблокировки активов в депозитарии Euroclear.

Весной 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали у себя счета НРД, через которые российские инвесторы хранили активы в европейских депозитариях. В начале июня 2022 года ЕС включил НРД в санкционный список, закрепив решения депозитариев. По оценке Банка России, на конец ноября 2022 года в Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн руб. В конце прошлого года финансовые регуляторы Бельгии и Люксембурга разрешили подачу заявлений на разблокировку активов до 7 января 2023 года, но случаи удовлетворения таких заявок являются единичными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вид на жительство в Euroclear».

Александр Кислов