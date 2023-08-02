Вид на жительство в Euroclear

Минфин Бельгии начал пересматривать отказы в разблокировке активов в Euroclear — добиться этого удалось частному инвестору с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии. Жалобу рассматривали меньше месяца. Но большое количество поданных заявок может существенно удлинить сроки рассмотрения, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: William Van Hecke / Corbis / Getty Images Фото: William Van Hecke / Corbis / Getty Images

Партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец рассказал “Ъ” о первом примере пересмотра Минфином Бельгии отказа по разблокировке активов в Euroclear. По его словам, в начале января частный инвестор, у которого на двух брокерских счетах находились ценные бумаги на $10 млн, подал заявление на разблокировку активов и причитающихся по ним дивидендов и купонов. Сам инвестор имеет ВНЖ ЕС и просил о переводе бумаг и средств на счета в банк Швейцарии.

Однако по результатам рассмотрения поданных документов в апреле удалось получить лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов. В отношении бумаг по одному брокеру выдан отказ, а по второму решение не принято. По словам господина Кузнеца, была подана жалоба в Минфин Бельгии с просьбой пересмотреть решение, а также в госсовет Бельгии в рамках обжалования решения госоргана.

В результате заявителю выдали лицензии на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров с учетом сохранения их в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов. Ответ по жалобе был получен в течение менее месяца.

Весной 2022 года Euroclear и Clearstream заблокировали у себя счета НРД, через которые российские инвесторы хранили активы в европейских депозитариях. В начале июня 2022 года ЕС включил НРД в санкционный список, закрепив решения депозитариев. По оценке Банка России, на конец ноября 2022 года в Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн руб. В конце прошлого года финансовые регуляторы Бельгии и Люксембурга разрешили подачу заявлений на разблокировку активов до 7 января 2023 года (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года).

Для разблокировки активов в Euroclear инвестору необходимо обратиться в Минфин Бельгии с приложением пакета документов, подтверждающих учет активов в европейском депозитарии через НРД, а также приобретение соответствующих инструментов до включения НРД в санкционный список, уровень дохода, позволяющий приобрести такие активы, отмечает партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская. Также нужно указать счет в нейтральной юрисдикции, на который планируется перевести активы.

С Clearstream ситуация сложнее. «В настоящий момент в Люксембурге не приняты общие условия для получения индивидуальных лицензий»,— отметила госпожа Малинская.

Залогом положительного решения будет наличие существенной доказательной базы по несанкционному статусу всей текущей и предполагаемой цепочки владения бумагами, подчеркивает инвестиционный менеджер Tomashevskaya & Partners Евгения Биценко. Она отмечает, что пересмотренные решения — более детальные и содержательные, разъясняющие позицию регулятора.

Опрошенные “Ъ” юристы также назвали преимуществом наличие европейского ВНЖ и действующих открытых счетов в европейских банках у инвестора. Ранее сообщалось о нескольких случаях разблокировки активов в отношении граждан с ВНЖ в Европе и как минимум об одном без ВНЖ (см. “Ъ” от 28 июня).

Сроки подачи заявок на разблокировку активов зависят от избранных заявителем оснований подачи заявки и от статуса самого заявителя, уточняет руководитель практики разрешения экономических споров бюро адвокатов «Де-юре» Яков Присяжнюк. В частности, были установлены жесткие дедлайны по кредитным организациям и брокерам и по специальному основанию разблокировки активов, замороженных на счетах НРД. Однако в случае с частными инвесторами, по словам юристов, конкретные сроки подачи заявки не установлены.

Несмотря на обнадеживающий прецедент с Минфином Бельгии, отмечают эксперты, рассчитывать на быстрое решение вопроса инвесторам не стоит. Большое количество поданных заявок, предупреждает глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, может увеличивать сроки их рассмотрения.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова