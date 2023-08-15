На Кубани стоимость оптовых поставок топлива для фермеров увеличилась на треть

Оптовые цены на дизельное топливо в Краснодарском крае выросла на 35,5% с марта 2023 года, сообщил источник “Ъ-Кубань” в отрасли. По его словам, если в начале весны топливо можно было купить за 48,4 руб. за литр, то уже в августе эта цифра поднялась до 65,9 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Заметный рост цен наблюдался с середины мая текущего года — тогда литр стоил уже 49 руб. К концу июля стоимость выросла до 55,7 руб. за литр, догнав розничную цену, зафиксированную на заправках. Сегодня средняя цена дизельного топлива на АЗС — 57 руб. за литр, что дешевле оптовой доставки местных поставщиков, услугами которых продолжают пользоваться фермерские хозяйства и агропромышленные комплексы региона.

Сельхозпроизводители, по словам источника, вынуждены закупать дизельное топливо ЕВРО ДТ-С-К5 по завышенной цене, так как у них нет возможности заправлять сельскохозяйственную технику на АЗС.

Минимальная поставка топлива начинается от 2 тонн, которые еще полгода назад обошлись бы фермеру в 96,8 тыс. руб., сегодня будут стоить уже 131,8 тыс. руб. Такой рост, в том числе, связан с сезоном уборки урожая и повышением спроса на дизель в сельскохозяйственной отрасли.

Георгий Ефименко

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