Во МТЮЗе завершилась церемония прощания с Игорем Ясуловичем

В Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) завершилась церемония прощания с народным артистом России, актером Игорем Ясуловичем. Господин Ясулович умер на 82-м году жизни 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как сообщает «РИА Новости», проститься с Игорем Ясуловичем пришли более сотни людей. Церемонию прощания, в частности, посетили народные артисты России Лия Ахеджакова, Сергей Маковецкий, Валерий Баринов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, а также гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Ранее агентство со ссылкой на источник писало, что после прощания господина Ясуловича кремируют и похоронят в родственной могиле на Новодевичьем кладбище.

Фильмография Игоря Ясуловича насчитывает более 200 проектов, в том числе «12 стульев» (1971), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985). В 2001 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

О творчестве Игоря Ясуловича — в материале «Ъ» «Рыцарь пластичного образа».

Милена Костерева