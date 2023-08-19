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Коммерсантъ FM
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Рыцарь пластичного образа

Умер Игорь Ясулович

На 82-м году умер артист Игорь Ясулович. Актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, обладатель запоминающегося голоса, необычной пластики и того набора человеческих качеств, который называется «интеллигентность».

Игорь Ясупович

Игорь Ясупович

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Игорь Ясупович

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Называть актеров интеллигентами, властителями дум и носителями духовных ценностей начали при Сталине — настоящая интеллигенция к тому времени была полностью лишена голоса. Актеры, профессия которых придавать благородное звучание чужим умным (или наоборот) мыслям,— племя куда более пластичное и безопасное. Не секрет, что хорошим актером можно стать, не будучи интеллигентом или даже просто образованным человеком: талантливый лицедей легко способен изобразить глубины человеческого духа и движение мысли.

В этом смысле Игорь Николаевич Ясулович был белой вороной. Синтетическим актером, образованным человеком и интеллигентом он сделал себя сам. И продолжал эту работу до последнего дня. Он родился в 1941-м, в семье военного, предки его отца — белорусы. Все детство мальчик переезжал: родился в Куйбышевской области, рос в Измаиле под Одессой, а в первый театральный кружок пошел уже в Таллине.

В конце 1950-х ему очень повезло: его приняли во ВГИК, на курс Михаила Ромма. На курсе он подружился с теми, кого до конца жизни называл «Женя» и «Люся». Людмила Абрамова (вторая жена Высоцкого и мать его сына Никиты) и Евгений Харитонов — режиссер, педагог по пластике, автор подпольных стихов и прозы, которая не могла быть издана в СССР. Говорят, первые стихи Харитонов написал в ЗАГСе — когда Игорь Ясулович (тогда «Игоряша») женился на Наталье Егоровой. Брак оказался крепким. А стихи — не уверена, что они опубликованы: Людмила Абрамова читала мне их по памяти. По ее же воспоминаниям, у Игоря и Жени было одно общее качество, свойственное сложноорганизованным существам,— они развивались, но не торопились. Вот потому, по ее словам, Женя начал писать стихи сравнительно поздно, да и Игорь набрал настоящую актерскую мощь только с годами.

Поначалу все трое были «ушиблены» пантомимой: движение на курсе преподавал Александр Румнев, гениальный постановщик танцев в спектаклях Таирова, отсидевший семь лет и к концу 1950-х остававшийся едва ли не единственным носителем знаний о таировском театре. В 1962-м Ясулович ненадолго стал актером «Эктемима» (Экспериментальная студия пантомимы), который создал Румнев. Вскоре Румнева не стало, Ясулович ушел в Театр киноактера, а потом, в 1974-м, снова поступил к Ромму, но уже на режиссуру. Говорят, Харитонов его отговаривал — ему казалось, что из их троицы именно Игорю надо оставаться актером. Сам он давно уже работал в Театре мимики и жеста и писал стихи. Ушла из профессии и Людмила Абрамова — не только из-за сыновей. Советский экран и сцена не очень любили начитанных умников. «И опять святая бледность / По щекам моим полезла, / Но Веселость и Полезность, как известно, любят здесь»,— напишет об этом Харитонов. И умрет в 40 лет, так и оставшись подпольным гением.

Игорю Ясуловичу, наделенному отличной внешностью, долго не везло в театре, но с самого начала повезло в кино.

Начиная с проходной роли физика Федорова в «Девяти днях одного года» (он сыграл ее, еще учась во ВГИКе) и до ролей всех элегантных, странных, эксцентричных персонажей советского и постсоветского кино. Его бархатным голосом заговорили и персонажи мультфильмов, и герои западных блокбастеров — с 1990-х, когда пришла свобода, Ясулович снимал кино, занимался дубляжом, преподавал во ВГИКе и ГИТИСе.

Театральная слава пришла к нему после 1993-го — новое время позволило выйти из подполья режиссеру Каме Гинкасу. В его спектаклях, поставленных на сцене московского ТЮЗа, Игорь Ясулович достигал немыслимых, невозможных вершин. Зловещий трикстер Черный монах, сводящий с ума ученого Коврина, в какой-то момент в прямом смысле зависал над пропастью партера — соединить странный, весело-безумный взгляд и редкостную физическую форму не смог бы, наверное, ни один другой актер. Забитый скрипач Ротшильд из гинкасовско-чеховской «Скрипки Ротшильда», монах Пимен из «Бориса Годунова» Деклана Доннеллана и шут Фесте из его же «Двенадцатой ночи» — последние десятилетия казалось, что диапазон Ясуловича безмерен, а возможности безграничны. Много говорили о его ролях в спектаклях Гинкаса «Отец Сергий» и «Последняя лента Крэппа» — Ясулович оставался большим актером до последнего дня. Но есть и еще кое-что. До последнего дня он оставался интеллигентом. Умным, тонким и все понимающим человеком.

Алла Шендерова

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