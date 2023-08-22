YouTube будет платить артистам за обучение ИИ на их музыке

Видеосервис YouTube опубликовал принципы партнерства с музыкальной индустрией в области технологий искусственного интеллекта, в частности, компания собирается платить правообладателям и артистам за использование их музыки для обучения ИИ. В компании уже договорились с лейблом Universal Music Group (UMG), который, например, обладает правами на каталог Фрэнка Синатры.

YouTube называет новую политику «инкубатором музыкального ИИ» и собирается сотрудничать с артистами и правообладателям, в том числе защищая авторские права. По словам представителя YouTube, «искусственный интеллект уже с нами, и мы будем ответственно к нему относиться вместе с нашими музыкальными партнерами».

В 2023 году, по данным YouTube, свыше 1,7 млрд просмотров на сервисе получили видео, так или иначе сгенерированные ИИ. Ранее UMG неоднократно просила YouTube и Spotify удалить композиции, созданные ИИ на основе песен, права на которые принадлежат лейблу. Поэтому UMG решила объединиться с YouTube для того, чтобы артисты могли получать компенсацию, если на их треках обучают ИИ.

Евгений Федуненко