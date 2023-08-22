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Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Белград с уважением относится к территориальной целостности Украины. Господин Зеленский, в свою очередь, рассказал, что стороны обсудили будущее Украины и Сербии в «общем европейском доме». Оба политика назвали переговоры на полях форума в Афинах «хорошими и открытыми».

Александр Вучич и Владимир Зеленский

Александр Вучич и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Александр Вучич и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Хороший и открытый разговор состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта»,— написал господин Вучич в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Вслед за Александром Вучичем итоги встречи подвел Владимир Зеленский. Украинский президент рассказал, что обсудил с сербским коллегой вопросы, которые затрагивают интересы обеих сторон, в частности, развитие украинско-сербских отношений в будущем.

«Открытая, честная и плодотворная встреча с президентом Сербии. Хороший разговор о соблюдении Устава ООН и нерушимости границ, об общем будущем наших народов в общем европейском доме»,— написал господин Зеленский в Telegram.

После ввода российских войск на Украину Сербия неоднократно отказывалась вводить санкции против России. Александр Вучич называл подобные ограничения безрезультатными. По его мнению, военный конфликт на Украине перешел в стадию «на истощение».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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