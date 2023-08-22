В Свердловскую область поступили новые сторублевые купюры

В Свердловской области впервые появились новые сторублевые купюры. Их можно встретить при повседневных расчетах. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Уральского Банка России Фото: Пресс-служба Уральского Банка России Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Уральского Банка России Фото: Пресс-служба Уральского Банка России

По словам начальника Уральского ГУ Банка России Максима Артемьева, новые банкноты будут постепенно поступать в оборот, заменяя ветхие купюры старых образцов. «Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами»,— добавил он.

Цвета новой банкноты — оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни московского Кремля. На втором плане — концертный зал и мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал советскому солдату.

Банкнота разработана из бумаги с антимикробными свойствами. Купюра имеет высокотехнологичные признаки подлинности. По данным Банка России, при наклоне становится видимым символ рубля. В зависимости от расположения банкноты он выглядит темным на светлом фоне или светлым на темном фоне. На просвет защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом 100.

При помощи лупы можно увидеть графические элементы. Например, изображения самовара, пряника, часовни, подковы, колосьев и повторяющееся число 100. Текст «Билет банка России», штрихи по краям купюры и число 100 имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь. На банкноте имеется QR-код, который ведет на страницу Банка России.

До 2025 года запланирована модернизация банкнот других номиналов. В 2023 году будут выпущены обновленные купюры номиналом одна тыс. руб. и пять тыс. руб., в 2024 в оборот поступят купюры номиналом 500 руб., в 2025 — 10 и 50 руб.

Напомним, пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга поступит в оборот в конце 2023 года. В ЦБ решение изобразить Екатеринбург вместо Хабаровска объяснили устаревшими дизайном и защитой действующих бумажных денежных знаков.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте