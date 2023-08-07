Пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга поступит в оборот до конца года

Пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга поступит в оборот в конце 2023 года. Об этом со ссылкой на Уральское ГУ Банка России пишет Е1.ru. Что будет изображено на банкнотах пока неизвестно — дизайн обнародуют только в момент выхода.

Напомним, о том, что на денежной купюре номиналом 5 тыс. руб. появится изображение Екатеринбурга, стало известно весной 2021 года. В ЦБ решение изобразить Екатеринбург вместо Хабаровска объяснили устаревшими дизайном и защитой действующих бумажных денежных знаков.

Ранее было предложено 12 объектов, которые могут появиться на пятитысячной купюре. Среди них дом Севастьянова в Екатеринбурге, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;

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