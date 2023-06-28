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Коммерсантъ FM
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Швейцария не разрешила продажу в ФРГ предназначенных для Украины танков Leopard

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос швейцарской государственной оборонной компании Ruag о продаже 96 танков Leopard 1 А5, предназначенных для использования на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Танк Leopard 1 A5

Танк Leopard 1 A5

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA / AFP

Танк Leopard 1 A5

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA / AFP

Согласно сообщению, продажа боевых танков противоречит законодательству страны, которое «отдавало приоритет политике нейтралитета Швейцарии и ее надежности как конституционного государства».

27 апреля 2023 года компания Ruag подала заявку в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии о продаже «подержанных» и «неготовых к использованию» 96 танков Leopard 1 А5. Предполагалось, что танки будут привезены из Италии в Германию для ремонта, а далее реэкспортированы на Украину.

В начале марта 2023 года швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщала, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag 96 танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине. По данным издания, Ruag в 2016 году приобрела эти танки в Италии. Тогда Ruag рассчитывала перепродать данную военную технику целиком или по частям. Концерн Rheinmetall выразил намерение купить эти машины, заявив, что после ремонта планирует поставить их Украине.

В том же месяце правительство Швейцарии отклонило предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов, произведенных в конфедерации. Затем правительство отложило рассмотрение любых изменений в правилах реэкспорта до мая. В мае в профильной комиссии сообщили, что реэкспорт при соблюдении ряда условий возможен.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Полина Мотызлевская

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