Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп сможет выйти под залог в $200 тыс. по делу о попытке повлиять на выборы

Прокурор округа Фултон (штат Джорджия, СЩА) Фани Уиллис и адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа согласовали сумму залога, под которую тот сможет выйти по делу о попытке изменить итоги голосования. Он составит $200 тыс.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соглашение также предусматривает запрет запугивать других обвиняемых, свидетелей и потерпевших, в том числе в соцсетях, пишет Associated Press со ссылкой на судебные документы. Между ними также запрещено общение по уголовному делу.

Дело в штате Джорджия стало для господина Трампа уже четвертым за последнее время. Его обвиняют в попытке повлиять на результаты голосования 2020 года. 45-й президент, как утверждается, призывал местных чиновников найти недостающие ему голоса. Дональд Трамп отрицает вину. Обвиняемые по делу должны явиться в тюрьму до пятницы, 25 августа.

Подробнее о рисках этого уголовного дела — в материале «Ъ» «В четвертый раз не Дональд Трамп».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...