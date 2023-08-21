Трамп сможет выйти под залог в $200 тыс. по делу о попытке повлиять на выборы

Прокурор округа Фултон (штат Джорджия, СЩА) Фани Уиллис и адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа согласовали сумму залога, под которую тот сможет выйти по делу о попытке изменить итоги голосования. Он составит $200 тыс.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соглашение также предусматривает запрет запугивать других обвиняемых, свидетелей и потерпевших, в том числе в соцсетях, пишет Associated Press со ссылкой на судебные документы. Между ними также запрещено общение по уголовному делу.

Дело в штате Джорджия стало для господина Трампа уже четвертым за последнее время. Его обвиняют в попытке повлиять на результаты голосования 2020 года. 45-й президент, как утверждается, призывал местных чиновников найти недостающие ему голоса. Дональд Трамп отрицает вину. Обвиняемые по делу должны явиться в тюрьму до пятницы, 25 августа.

Подробнее о рисках этого уголовного дела — в материале «Ъ» «В четвертый раз не Дональд Трамп».

Леонид Уварчев