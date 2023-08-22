Избирательное право попало под санкции

Ульяновский облсуд в понедельник отменил регистрацию на выборах в региональное законодательное собрание экс-главы областного управления Росприроднадзора Александра Каплина. Поводом стало наличие у него «иностранных финансовых инструментов» — акций зарубежных компаний, которыми кандидат играл на бирже. Господин Каплин утверждает, что не мог от них избавиться из-за санкций: бумаги были заблокированы в банковском приложении. Однако в избиркоме настаивают, что он даже не уведомил комиссию об их наличии. Теперь снятый с выборов кандидат обещает дойти до Конституционного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каплин

Фото: Соцсети Александра Каплина Александр Каплин

Фото: Соцсети Александра Каплина

21 августа Ульяновский облсуд удовлетворил иски окружной и областной избирательных комиссий, лишив Александра Каплина статуса кандидата в депутаты регионального заксобрания в связи с наличием у него иностранных финансовых инструментов. В законную силу это решение пока не вступило.

Александр Каплин — известный в Ульяновске эколог, юрист и общественный активист. В 2005–2010 годах он был депутатом гордумы Ульяновска, а с 2011 по 2019 год возглавлял областное управление Росприроднадзора. В ульяновское заксобрание господин Каплин баллотируется от партии «Новые люди» по спискам и по одномандатному округу №16, где является одним из основных оппонентов заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Василия Гвоздева.

С иском о лишении кандидата Каплина регистрации в облсуд обратилась окружная избирательная комиссия, а следом аналогичное заявление подал облизбирком.

Ранее комиссия получила письмо от Центризбиркома с данными Центробанка о наличии на момент регистрации у двух кандидатов — Александра Каплина и Михаила Вуйко («Справедливая Россия — За правду») — иностранных финансовых инструментов. Речь идет об акциях зарубежных компаний, которые появились в результате игры на фондовой бирже. Как поясняли “Ъ” в облизбиркоме, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав», к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов».

Обоим кандидатам было предложено добровольно сняться с выборов. Михаил Вуйко согласился, признав свой просчет, но Александр Каплин отказался, заявив, что «был не в состоянии избавиться от активов», поскольку из-за санкций «эти акции были заблокированы — их невозможно ни продать, ни передать, ни избавиться от них каким-либо образом». Он также сослался на оговорку в законе, согласно которой в случае невозможности избавления от иностранных финансовых инструментов по не зависящим от кандидата обстоятельствам это не может быть основанием для лишения регистрации. Аналогичные разъяснения, по его словам, даны и в постановлении пленума Верховного суда РФ от 27 июня. Однако в облизбиркоме решили, что «определять зависящие или не зависящие от кандидата причины может только суд».

В суде господин Каплин дополнительно пояснил, что знал о требованиях федерального законодательства и поэтому заблаговременно продал восемь акций, которые были видны в личном кабинете специального брокерского приложения от банка «Тинькофф».

«Несмотря на то что они тоже были заблокированы, мне удалось их продать на внебиржевом рынке по цене в два—четыре раза ниже рыночной»,— сказал Александр Каплин. По его словам, остальных акций в личном кабинете на момент подачи документов на регистрацию не было, и об их наличии он сам узнал только 3 августа, когда об этом ему сообщил избирком. Тогда кандидат направил в службу поддержки «Тинькофф» претензию, после чего эти акции стали снова видны, но оставались заблокированными, и «никакие операции с ними были невозможны». В то же время получить подтверждающую информацию от «Тинькофф» о проблемах с видимостью акций в личном кабинете ему тоже не удалось, пояснил господин Каплин.

Представитель облизбиркома Иван Гусев пояснил “Ъ”, что представители обеих избирательных комиссий настаивали на лишении кандидата регистрации, «потому что это прямое требование закона», тем более что Александр Каплин при подаче документов в избирком «даже не заявлял о наличии этих акций и написал заявление о том, что он такими акциями не владеет». «А имел ли он возможность от них избавиться — этому как раз суд и дает оценку»,— добавил господин Гусев.

Господин Каплин сказал “Ъ”, что будет обжаловать решение облсуда. По его словам, если апелляционная инстанция согласится с облсудом, то история с выборами для него «уже закончится», но он намерен все равно обращаться в Верховный суд, а затем и в Конституционный, потому что «законодатель не успевает за меняющейся ситуацией».

В федеральном законодательстве эта тема детально не урегулирована, и «решить эти вопросы надо уже не для себя, а для других кандидатов и будущих компаний», резюмировал Александр Каплин.

Адвокат Людмила Мороз отмечает, что если запрет на действия с иностранными акциями наложен в связи с санкциями и информация об этом есть, то «никакой здесь суд не нужен — это все мог проверить сам облизбирком». «В законе дано категорическое указание, что нельзя на этом основании лишать регистрации. Если же он не сообщил о том, что были акции, то тогда избирком мог указать, что была предоставлена недостоверная информация. Но это не основание для отказа»,— подчеркивает юрист.

Сергей Титов, Ульяновск